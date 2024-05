SDP:n Suhonen: Tämä on surullinen päivä suomalaiselle koulutukselle ja työelämälle

Eduskunta on tänään päättänyt lakkauttaa aikuiskoulutustuen. Tämä päätös tulee heikentämään työntekijöiden koulutustasoa ja työllistymismahdollisuuksia. Aikuiskoulutustuki on vuosien ajan mahdollistanut tuhansille suomalaisille työn ohessa kouluttautumisen ja oman osaamisen päivittämisen. Se on ennaltaehkäissyt työttömyyttä ja mahdollistanut alanvaihdon tilanteissa, joissa omat työt ovat omalta alueelta loppuneet.