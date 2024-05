Kansainvälinen menestyssarjakuva Amuletti viimein suomeksi!

Amuletti. Kivenvartija ilmestyy 6.6.2024

Amuletti. Kivenvartijan kirous ilmestyy 10.10.2024

Isän traagisen kuoleman jälkeen Emily ja Navin muuttavat äitinsä kanssa suvun ikivanhaan taloon. Outo talo osoittautuu vaaralliseksi, ja pian hirmuinen lonkeroinen olento vie äidin mukanaan.

Emily ja Navin seuraavat häntä maailmaan, josta löytyy uusia ystäviä, puhuvia eläimiä, jättiläisrobotteja ja varjomaisia vihollisia. Alkaa uskomaton seikkailu: Emily saa tietää olevansa Kivenvartija ja välttämätön maailman selviytymiselle.

Taistelu pahuutta vastaan on vasta alussa…

Kirjailija ja sarjakuvataiteilija Kazu Kibuishi inspiroitui opiskeluaikoinaan Hayao Miyazakin ja Jeff Smithin töistä ja haaveili jonakin päivänä luovansa sarjakuvasarjan, joka soveltuisi osaksi heidän teostensa jatkumoa. Tästä tavoitteesta ja halusta kuvata hänen ja hänen veljensä nuoruutta syntyi Amuletti, josta on kasvanut yhdeksänosainen, kansainvälinen menestyssarja.

Nettisivuillaan Kibuishi kertoo Amuletin olevan yhdistelmä monesta häntä inspiroineesta scifi- ja fantasiaelokuvasta, -pelistä ja -kirjasta sekä asioista, joita hänen perheensä koki ja tunsi vuosina, joina veljekset olivat juuri valmistuneet opinnoistaan ja joutuivat kannattelemaan vanhempiaan taloudellisesti.

Maailmalla Amuletti-sarjan vastaanotto on sen ensimmäisestä osasta asti ollut haltioitunutta, ja sarjan kirjat ovat olleet tuttu näky New York Times -bestsellerlistan kärjessä. Sarjan viimeinen osa ilmestyi englanniksi tänä keväänä.

Jouko Ruokosenmäen suomentaman sarjan toinen osa, Kivenvartijan kirous, ilmestyy vielä tämän vuoden lokakuussa.

Kazu Kibuishi on New York Times -bestsellerkirjailija, jonka Amuletti-sarjakuvasarja on supersuosittu ympäri maailman. Sarja on käännetty yli 20 kielelle. Kibuishi on syntyisin Tokiosta, mutta asuu USA:ssa Seattlessa vaimonsa ja lastensa kanssa.

