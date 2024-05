Miljoonan valokuituinvestointi tuo yhteyden ensimmäistä kertaa yli 1 200 asikkalalaisen kodin ulottuville

Valokuitunen investoi Keravan tietoliikenneyhteyksien parantamiseen 1,5 miljoonaa euroa 7.5.2024 08:15:00 EEST | Tiedote

Valokuitunen on suunnitellut uusien valokuituverkkojen rakentamista Keravalle, ja aiemmin yrityksen avointa valokuituverkkoa on rakennettu Sompioon. Tänä vuonna tavoitteena on tuoda huippunopeat yhteydet noin 2 000 keravalaisen kotitalouden ulottuville eri puolille kuntaa. Rakentamisen aloittaminen on madollista sitten, kun kaupunki myöntää luvat.