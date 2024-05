Suomen YK-liitto: ulko- ja turvallisuuspoliittisen valtionavun lakkautus romahduttaa suomalaisen YK-viestinnän, vaikuttamisen ja koulutuksen - ”Suomessa ajetaan alas kansalaisyhteiskuntaa.”

”Päätös kertoo siitä, että Suomessa ajetaan systemaattisesti alas kansalaisyhteiskuntaa. Meneillään on iso rakenteellinen muutos, jota tehdään tietoisesti”, sanoo Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko. Rahoituksen leikkaaminen halvaannuttaa järjestöjen mahdollisuuksia vahtia vallanpitäjiä ja viestiä siitä, miten Suomi noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia koskien ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä sekä rauhaa ja turvallisuutta. ”Päätös heikentää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä, yhteiskunnallisen vuoropuhelun mahdollisuuksia sekä luottamuksen ylläpitämistä”, painottaa Laukko.

UTP-valtionavulla YK-liitto on ainoana suomalaisena kansalaisjärjestönä seurannut laaja-alaisesti YK:ta, viestinyt siitä suomalaiselle yleisölle sekä vaikuttanut Suomen YK-politiikkaan toimimalla useissa YK-asioita käsittelevissä toimikunnissa, johtoryhmissä ja muissa yhteistyöverkostoissa. YK-liitto on kattojärjestö, joka edustaa jäsenjärjestöihinsä kuuluvia suomalaisia. Heitä on 1,3 miljoonaa.

Muuta vastaavaa rahoituslähdettä tälle työlle ei ole olemassa.

”Elämme monikriisien aikakautta. On yhä tärkeämpää, että YK-liitto pystyy viestimään ihmisoikeuksista, rauhasta ja turvallisuudesta sekä kestävästä kehityksestä”, sanoo YK:n ystävät -verkoston puheenjohtaja, professori Helena Ranta.

Vaadimme: YK-liiton toimintaedellytysten ja valtioavustusten turvaamista, jotta voimme edistää avointa, moniäänistä ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

Mitä lakkautuspäätös tarkoittaa käytännössä?