Museokortin erikoispalkinto myönnettiin Suomen merimuseolle – Jäänmurtaja Tarmo sai yleisön kananlihalle

Museokortti myönsi vuoden 2024 erikoispalkinnon Suomen merimuseolle 23. toukokuuta Jyväskylässä järjestetyssä Museogaalassa. Erikoispalkinnon vuosittain vaihtuva teema tuo esiin yli 360 Museokortti-kohteen monipuolista tarjontaa.

Tällä kertaa museosuosikkia etsittiin Suomen merikohteista eri puolilta rannikkoa. Ehdolla yleisön suosikkikohteeksi olivat Suomen merimuseon lisäksi Ahvenanmaan merenkulkumuseo, Forum Marinum Turusta, Loviisan Merenkulkumuseo, Pietarsaaren Laivapiha sekä Rauman merimuseo.

Yleisöäänestyksessä annettiin lähes 5000 ääntä, joista 35 prosenttia meni Suomen merimuseolle. Suomen merimuseo on osa Suomen kansallismuseota. Merikeskus Vellamossa on Suomen merimuseon lisäksi Kymenlaakson museo, ja kesäaikaan Tarmon lisäksi majakkalaiva Kemi on satamassa avoinna yleisölle.

– Sanattomaksi vetää. Tuntuu todella hyvältä saada tunnustusta yleisöltä tällä tavalla, sanoo Merikeskus Vellamon kehittämispäällikkö Annika Utriainen.

– Kuulemme monesti, että rakennus ja näyttelyiden koko ja suuruus yllättävät, eli kannattaa varata reilusti aikaa ja tulla kaikessa rauhassa tutkimaan näitä näyttelyitä ja ihailemaan upeaa arkkitehtuuria Kotkan kantasatamassa.

Jokavuotisessa Museogaalassa jaettiin myös Vuoden museo -palkinto, jonka sai Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida. Vuoden museojulkaisu -palkinto myönnettiin Riihisaari – Savonlinnan museon julkaisemalle kirjalle Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan. Museoliiton erikoispalkinto myönnettiin Varkaudessa keväällä avatulle museokeskus Konstille.

Suomen merimuseolle kuuluva jäänmurtaja Tarmo herätti innostusta Museokortin erikoispalkinnon äänestyksessä. TOPI LEIKAS / MUSEOVIRASTO

“Paras museo, jossa olen koskaan käynyt”

Äänestäjien perusteluissa Suomen merimuseon ehdottomaksi vetonaulaksi nostettiin Merikeskuksen museolaiturissa komeileva jäänmurtaja Tarmo.

Jäänmurtaja Tarmo laskettiin vesille vuonna 1907, ja se ehti muun muassa palvella Suomen merivoimissa toisen maailmansodan aikana. Entisöity Tarmo on ollut avoin yleisölle vuodesta 2008 saakka. Suomen merimuseon ja Vellamon väkeä ei Tarmon suosio yllättänyt.

– Tarmo on suuri kokonaiselämys itsessään. Niinkuin yleisön kommenteissa todettiin, Tarmo on miehekäs, jykevä, turvallinen ja todella suuri pala suomalaista historiaa, Utriainen sanoo.

Yleisö kommentoi Tarmoa ja Suomen merimuseota muun muassa näin:

“Museo on upeassa rakennuksessa ja Tarmo laiturissa kaikkien tutkittavissa – mikä sen parempaa.”

“Tarmo-jäänmurtaja on ollut minulle elämys jo lapsuudesta asti: on ollut ilo tutustuttaa siihen myös omat ja läheisten lapset.”

“Jäänmurtaja Tarmo oli perheemme ehdoton suosikki.”

"Tarmo on niin mahtavan maskuliininen jäänmurtaja, että iho nousee kananlihalle."

“Todellinen Merimuseo! Jäänmurtaja Tarmo on symppis!”

“Vellamoon hukkuu. Eikä sieltä halua pois. Niin ihana ja elämyksellinen paikka. Paras museo, jossa olen koskaan käynyt.”

Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 museoon ympäri Suomen. Merimuseoiden lisäksi Museokortilla voi vierailla useissa kotimuseoissa, puutarhoissa, kotiseutu- ja luontomuseoissa, taide- ja nykytaidemuseoissa, tiedekeskuksissa sekä historiallisissa kohteissa.

Museokortin toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.