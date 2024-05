Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Akkalankankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)

Arviointiohjelmassa on esitetty kaksi hankevaihtoehtoa, joiden ympäristövaikutuksia tullaan arvioimaan. Vaihtoehdossa 1 alueelle suunnitellaan enintään 28 voimalaa ja vaihtoehdossa 2 voimaloiden määrä on enintään 23. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Sähkönsiirtoa varten suunnitellaan vaihtoehdosta riippuen uuden noin 6–7 kilometrin pituisen ilmajohdon rakentamista. Ilmajohto suuntautuu hankealueelta koilliseen ja sijoittuu Toholammin kunnan alueelle. Sähkönsiirron osalta on esitetty neljä vaihtoehtoa.

Akkalankankaan arviointiohjelmasta toimitettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle yhteensä 18 lausuntoa ja 11 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä nostettiin esiin mm. hankkeen maisemavaikutukset, vaikutukset ihmisiin, vaikutukset alueen eläimistöön ja Natura-alueisiin sekä eri hankkeiden yhteisvaikutukset. Mielipiteissä oltiin myös yleisesti huolissaan tuulivoimahankkeiden suuresta määrästä Ullavan lähialueella.

Yhteysviranomainen korostaa lausunnossaan yhteisvaikutusten arviointia, sillä hankealueen ympäristöön on suunnitteilla paljon tuulivoimahankkeita. Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota maisemaan, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä melusta ja valo-olosuhteista aiheutuviin yhteisvaikutuksiin. Myös luontovaikutukset on tarpeen huomioida yhteisvaikutusten arvioinnissa.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteessa www.ymparisto.fi/akkalankangas-tuulivoima-YVA

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.