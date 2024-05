Kansainvälisesti arvostettu kanadalaistaiteilija Stan Douglas pitää keynote-luennon Helsingissä syyskuussa

Stan Douglas saapuu syyskuussa Helsinkiin Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön vieraaksi. Hän pitää Saastamoinen Foundation Keynote -luennon keskiviikkona 18.9.2024 kello 17 Tanssin talossa. Douglasin luennon otsikko on The Black Mirror or: How I Learned to Stop Worrying and Love Photography. Ennen luentoa yleisöllä on mahdollisuus osallistua noin tunnin pituiseen näytökseen Douglasin videotaiteesta.

Stan Douglas on kansainvälisesti tunnettu kanadalainen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Vancouverissa ja Los Angelesissa. Hänen teoksensa käsittelevät usein monimutkaisia identiteetti-, historia- ja kulttuurikysymyksiä, erityisesti suhteessa kolonialismiin, politiikkaan ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Douglasin taide on tunnettua siitä, että se haastaa katsojansa ajattelemaan syvällisemmin yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kysymyksiä ja tarjoaa usein monitulkintaisia näkökulmia.

Douglasin elokuvia ja valokuvia on ollut kansainvälisissä näyttelyissä 1980-luvun alusta lähtien, muun muassa documenta IX, X ja XI -näyttelyissä (1992, 1997, 2002) ja viidessä Venetsian biennaalissa (1990, 2001, 2005, 2019 ja Kanadan edustajana vuonna 2022). Hän sai merkittävän Audain-palkinnon elämäntyöstään vuonna 2019 ja Ranskan kulttuuriministeriön myöntämän Ordre des Arts et des Lettresin ritarin arvonimen vuonna 2021. Tällä hetkellä hän toimii Kalifornian Pasadenassa sijaitsevan ArtCenter College of Designin taiteen maisteriohjelman johtajana.

Douglasin Helsingin-vierailu on osa Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön vuonna 2014 aloittamaa kuvataiteen kansainvälistymisohjelmaa, joka edistää kuvataiteen opetuksen ja kansainvälisen taideyhteisön välistä dialogia. Kerran vuodessa järjestettävän Saastamoinen Foundation Keynote -luennon puhujiksi kutsutaan kansainvälisesti merkittäviä taidealan toimijoita. Luennon lisäksi Stan Douglas tapaa vierailunsa aikana Kuvataideakatemian opiskelijoita, alumneja ja suomalaisen taidekentän toimijoita.

Douglasin luento on kahdeksas yhteisen yhteistyöohjelman puitteissa järjestetty vierailuluento. Viime vuonna ajatuksia herättävän Keynote -puheenvuoron piti arvostettu italialainen filosofi Emanuele Coccia otsikolla Don’t Call Me Gaia. Notes For a Planetary Art. Häntä ennen luennoitsijoina ovat vierailleet brittiläinen taiteilija, professori, tutkija ja vuoden 2022 Venetsian biennaalin Kultainen leijona -palkinnon voittaja Sonia Boyce, uraauurtava taidehistorioitsija ja kuraattori Andrea Giunta, artisti ja kulttuurikriitikko Martha Rosler, kuraattori ja näyttelyarkkitehti Adam Szymczyk, taiteilijaduo Elmgreen & Dragset sekä kansainvälisesti vaikuttava kulttuurin puolestapuhuja Okwui Enwezor.