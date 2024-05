Terve Eurooppa - Terveydentekijöiden suuri eurovaalipaneeli Lääkäritalolla

Terve Eurooppa -paneelissa seitsemän puolueen europarlamenttiehdokkaat kertovat näkemyksistään unionista terveyspoliittisena vaikuttajana.



Millaisia päätöksiä Euroopan unioni tekee terveyspolitiikassa? Miten päätökset vaikuttavat elämäämme? Voivatko europarlamentaarikot edistää terveyttä Euroopassa?



Paneelissa on mukana mm. Li Andersson (vas.), Anna-Maja Henriksson (r.), Petri Honkonen (kesk.), Suna Kymäläinen (sd.), Rosa Meriläinen (vihr.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.). Perussuomalaisten ehdokas paneeliin varmistuu myöhemmin. Paneelin juontaa toimittaja Maria Nykänen.



Alustuksen Euroopan unionin haasteista ja yksittäisen europarlamentaarikon vaikutusmahdollisuudet unionia ja Suomea koskevissa asioissa pitää Jyrki Katainen, joka toimii Nordea-konsernin yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana. Aiemmin hän on toiminut mm. EU-komissaarina, Suomen pääministerinä ja valtiovarainministerinä. Lisäksi Katainen on toiminut Kokoomuksen puheenjohtajana ja kansanedustajana.



Paneelia voi seurata etänä linkistä:

https://enchant.fi/laakariliitto-live/terve-eurooppa



Paneeli myös tallennetaan, joten se on jälkikäteen katsottavissa.

Paneelia voi tulla seuraamaan myös tilaisuuteen, joka pidetään Lääkäriliiton tiloissa (os. Mäkelänkatu 2). Tilaisuuteen osallistumiseen toivotaan kuitenkin ilmoittautumista 24.5. mennessä. Ilmoittautuneet saavat tarkemmat tulo-ohjeet tilaisuuteen.

Etukäteen on myös mahdollista pyytää haastattelupyyntöjä.



Tervetuloa mukaan seuraamaan terveyden tekijöiden vaalipaneelia!



Sosiaalisessa mediassa paneelista käytetään tunnusta #TerveEurooppa.



Europarlamenttivaalit pidetään Suomessa kesäkuun 9. päivä. Ennakkoäänestys alkaa Suomessa ja 29.5. ja päättyy 4.6. Ulkomailla ennakkoäänestys alkaa 29.5., mutta päättyy jo 1.6.



Lääkäriliitto on lääkäreiden edunvalvontaa hoitava järjestö.



Tehy on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö – yli 160 000 jäsenen yhteisö ja edunvalvoja.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tilaisuuteen:



Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja, puh 044 0788 282, lauri.korkeaoja@laakariliitto.fi Tehyn tiedottaja Jaana Reijonaho, puh 040 356 8409, jaana.reijonaho@tehy.fi