Euroopan johtava digitaalisten palveluiden tarjoaja team.blue laajentaa toimintaansa Suomeen

Loopia Group on johtava digitaalisten palveluiden tarjoaja Ruotsissa ja Suomessa sekä Slovakiassa, Tšekissä, Unkarissa ja Serbiassa. Konserni työllistää yli 320 ammattilaista ja se palvelee noin 650 000 asiakasta vahvojen paikallisten brändien kautta, kuten Suomessa Hostingpalvelu ja Domainhotelli, Ruotsissa Loopia sekä Websupport sekä Active24 Slovakiassa. Loopia Groupin aikaisempi omistaja on vuodesta 2018 ollut pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö Axcel. Tänä aikana yhtiön liikevaihto ja tulos ovat nelinkertaistuneet. Tällä hetkellä 97 % liiketoiminnan liikevaihdosta tulee uusiutuvalla energialla toimivista datakeskuksista.

Yrityskaupan myötä team.bluen asiakaskunta kasvaa 2,5 miljoonasta yli 3 miljoonaa asiakkaaseen kaikkialla Euroopassa. Tämä ei vain täydennä team.bluen yrityssalkkua, vaan myös parantaa sen kykyä auttaa suurempaa määrää asiakkaita menestymään verkossa laajan digitaalisen tuotevalikoimansa avulla. team.bluen toimintaa tukee edelleen Hg, joka sijoittaa eurooppalaisiin ja transatlanttisiin ohjelmisto- ja palveluliiketoimintoihin.

”Useiden yrityskauppojen ja fuusioiden jälkeen olemme onnistuneesti yhdistäneet brändejä ja teknologia-alustoja sekä luoneet Loopia Groupista yhtenäisen yrityksen, jolla on vahva palvelutarjonta. Haluan kiittää Axcelin tiimiä loistavasta omistajuudesta, joka on perustunut luottamukseen, avoimuuteen ja rohkeaan päätöksentekoon. Haluan myös kiittää Loopia Groupin upeaa tiimiäni vuosien mittaan tehdystä työstä – olen erittäin ylpeä teistä. Nyt odotamme innolla voivamme yhdistää voimamme team.bluen ja Hg:n ystäviemme kanssa auttaaksemme tätä alaa kehittymään kaikkialla Euroopassa”, sanoo Sara Laurell, Loopia Groupin toimitusjohtaja.

Axcelin kumppani Christian Bamberger Bro on ylpeä voidessaan välittää soihdun team.bluelle. ”Yhdessä Sara Laurellin ja hänen Loopia Groupissa muodostaman loistavan tiimin kanssa olemme onnistuneet rakentamaan yrityksen, jolla on erittäin hyvät mahdollisuudet kasvaa lisää tulevaisuudessa. Kumppanuutemme aikana Loopia Group on laajentunut neljään uuteen maahan, vahvistanut kaupallista tarjontaansa, yhdistänyt useita teknologia-alustoja sekä pyrkinyt kaiken aikaa kunnianhimoiseen kestävään kehitykseen. Olemme ylpeitä voidessamme välittää team.bluelle ja Hg:lle kukoistavan, yhtenäisen yrityksen ja todellisen kestävän hostingpalveluiden edelläkävijän."

team.blue on tehnyt merkittäviä investointeja useisiin B2B SaaS -ratkaisuihin. Nämä ratkaisut on suunniteltu muun muassa parantamaan turvallisuutta, varmistamaan GDPR:n noudattamista, houkuttelemaan uusia asiakkaita ja kasvattamaan konversioprosenttia, parantamaan asiakkaiden sitoutumista eri markkinointityökalujen avulla sekä auttamaan sekä verkkokaupan että kivijalkaliikkeen strategioissa. team.blue jatkaa investointejaan innovatiivisiin tuotteisiin myös yhdistämällä voimansa Euroopan johtavien SaaS-yritysten kanssa, jotka jakavat tämän saman vision.

team.bluen perustaja ja toimitusjohtaja Jonas Dhaenens ilmaisee innostuneisuutensa; "Loopia Groupin yhdistyminen team.bluen kanssa avaa mahdollisuuksia eurooppalaiselle digitaaliselle palveluteollisuudelle, mikä laajentaa toimintaamme osaksi Euroopan dynaamisimmista sektoreista ja luo ainutlaatuisen tarjooman yli kolmelle miljoonalle asiakkaallemme yli 20 maassa, 2 700 poikkeuksellisen lahjakkaan henkilön voimin."

team.bluen Claudio Corbetta, toimitusjohtaja, ja Dawn Marriott, puheenjohtaja, toivottavat Loopia Groupin lämpimästi tervetulleeksi; "Olemme erittäin vaikuttuneita Loopia Groupin johtajuudesta toisiaan täydentävillä maantieteellisillä alueilla ja heidän yhteisestä asiakaslähtöisestä lähestymistavastaan ​​huippuluokan verkkoratkaisujen toimittamisessa yrityksille ja yrittäjille. Tämä yrityskauppa vastaa pyrkimystämme olla palveluntarjoaja, jolta asiakas saa kaikki digitaaliset palvelut kerralla. Odotamme todella innolla, mitä team.blue ja Loopia Group saavuttavat yhdessä!"

Joris Van Gool, Nick Jordan ja Matthijs Deroo, Hg, sanovat; ”Olemme ylpeitä voidessamme tukea team.bluen jatkuvaa kasvua. Tämä siirto vahvistaa yhteistä sitoutumistamme poikkeuksellisen liiketoiminnan rakentamiseen ja vastaa pk-yritysten tarpeeseen digitalisoida ja tarjota lisää palveluja verkossa. Loopia Groupin vankan brändiportfolion ja laajan asiakaskunnan lisääminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden parantaa palveluitamme ja innovaatioita asiakkaillemme."

Tietoja team.bluesta

team.blue on johtava digitaalinen palveluiden tarjoaja pienyrityksille ja yrittäjille kaikkialla Euroopassa; Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Alankomaat, Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki ja Iso-Britannia. Yritys koostuu yli 40 menestyneestä brändistä, jotka palvelevat yli 2,5 miljoonaa asiakasta. team.blue on web-hosting-, verkkotunnuksien, verkkokaupan, online-yhteensopivuuden, liidien luonnin ja sovellusratkaisujen keskitetty kumppani, jota tukee yli 2000 asiantuntijaa. team.bluen visiona on tehdä verkkoliiketoiminnasta yksinkertaisempaa muokkaamalla teknologiaa ja tarjoamalla asiakkaille innovatiivisia tuotteita ja palveluita.

Tietoja Loopia Groupista

Loopia Group on johtava eurooppalainen verkkopalvelu- ja hosting-yritys, joka on omistautunut kestävään kehitykseen ja vihreään hosting-palveluun. Yli 650 000 asiakasta Ruotsissa, Suomessa, Slovakiassa, Tšekissä, Unkarissa ja Serbiassa palvelevaan ryhmään kuuluu markkinoiden johtavia brändejä, kuten Suomessa Hostingpalvelu ja Domain Hotelli sekä Ruotsissa ja Slovakiassa Loopia, Websupport ja Active24. 25 vuoden kokemuksella, yli 300 työntekijän voimin sekä yli 2 miljoonaaa verkkotunnusta ylläpitävä Loopia Group tuotti 742 MSEK:n liikevaihtoa vuonna 2023, vahvistaen asemaansa hosting-alalla.

Tietoja Axcelista

Vuonna 1994 perustettu Axcel on pohjoismainen pääomasijoituskonserni, joka keskittyy neljään sektoriin: teknologia, yrityspalvelut ja teollisuus, terveydenhuolto ja kuluttajat. Tiimimme Tukholmassa ja Kööpenhaminassa tuovat 30 vuoden kokemuksen yritysten rakentamisesta yhteistyöhön perustuvan ajattelutavan ja jäsennellyn lähestymistavan avulla arvon luomiseen. Axcel on kerännyt seitsemän rahastoa, joiden sitoutunut pääoma on noin 4,1 miljardia euroa pohjoismaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta. Omistamme tällä hetkellä 21 yritystä, joiden pääkonttori on Pohjoismaissa. Olemme tehneet yhteensä 71 alustasijoitusta, 300 lisäkauppaa ja 50 myyntiä. Lisätietoja osoitteessa www.axcel.dk.

Tietoja Hg:sta

Hg tukee alan johtavien yritysten rakentamista tarjoamalla kriittisiä ohjelmistosovelluksia tai työnkulkupalveluita, mahdollistaen näin asiakkailleen automatisoidumman työpaikan. Tälle toimialalle on ominaista digitalisaatiotrendit, jotka ovat käyttöönottovaiheessa ja joiden on määrä muuttaa ammattilaisten työpaikkaa tulevina vuosikymmeninä. Hg:n tuki yhdistää syvän markkinaymmärryksen maailmanluokan toimintaresursseihin ja tarjoaa yhdessä vakuuttavaa tukea yritysjohtajille, jotka haluavat skaalata liiketoimintaansa – yrityksiä, jotka ovat hyvin investoituja, kestäviä ja palvelevat asiakkaitaan hyvin.

Hg:llä on laaja eurooppalainen verkosto ja vahva läsnäolo Pohjois-Amerikassa. Hg:n 400 työntekijää ja noin 70 miljardin dollarin hallinnoimat rahastot tukevat noin 50 yrityksen salkkua. Näiden yritysten yhteenlaskettu arvo on yli 140 miljardia dollaria, ja niissä työskentelee noin 110 000 henkilöä. Hg:n yritysten liikevaihto kasvaa jatkuvasti yli 20 % vuodessa. https://hgcapital.com/