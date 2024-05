Mitä sanoisi baarijakkara, jos se osaisi puhua? Antti Heikkisen uudesta romaanista se selviää

Otavan alkukesän viihteessä kuuma TikTok-ilmiö ja kuusikymppisen naisen elämän täyskäännös 16.5.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Hillary Yablon: Sylvian toinen näytös Ilmestyy 21.5.2024 Vauhdikas hyvänmielen romaani tuulettaa railakkaasti käsityksiä ikääntymisestä, rakkaudesta ja onnesta. Neljänkymmenen yhteisen vuoden jälkeen Sylvia, 63, havaitsee miehensä petolliseksi sekä aviovuoteessa että raha-asioissa. Nyt saa riittää! Niinpä tylsä senioriyhteisö Floridassa vaihtuu kimppakämppään New Yorkin sykkeessä. Uuden elämän aloittaminen lähes tyhjän päältä ei ole helppoa, kun sekä mies että aikuinen tytär yrittävät pysäyttää Sylvian järkipuheillaan. Vuodet ovat kuitenkin tuoneet hänelle kokemusta, suhteellisuudentajua ja viisautta. Nyt on hauskanpidon ja säpinän aika. Hillary Yablonin esikoisteos on saanut ilmestyessään kiittävien arvioiden vyöryn. "[A] delightful debut. . . It’s impossible not to cheer for the strong heroine at the center of Yablon’s savvy story." —Publishers Weekly Kirjailija Hillary Yablon asuu Los Angelesissa perheensä kanssa. Hän valmistui Princetonin yliopistosta ja opiskeli runoutta maisterik