Akavan Erityisalat ja Skilla: Seksismi kitkettävä rekrytoinnista

Yle kertoi 19.5. julkaistussa uutisessa, että pirkanmaalainen raskaan kaluston huoltoon ja katsastukseen erikoistunut yritys hakee työntekijää epätavallisella työpaikkailmoituksella. Ilmoituksessa etsitään johdon assistenttia, jonka odotetaan kestävän ronskimpaa huumoria, sillä ”töitä tehdään miesvaltaisessa ympäristössä”.

Ylen jutussa haastatellun tasa-arvovaltuutetun edustajan mukaan ilmoitus ei ole selkeästi lainvastainen. Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö, hallinnon tukipalvelutehtävissä työskenteleviä asiantuntijoita edustava Skilla eivät kuitenkaan pidä kyseistä työpaikkailmoitusta asiallisena tapana hakea johdon assistenttia tai ketään muutakaan työntekijää.

Järjestöt vaativat yhdessä, että työpaikkailmoituksessa käytetyn kaltaisesta puhetavasta tulee päästä eroon, jotta jokaisella työntekijällä on mahdollisuus hyviin työoloihin.

Skillan tekemän, vielä julkaisemattoman jäsentutkimuksen mukaan tukipalvelutehtävissä työskentelevistä naisista 46 % ja miehistä 29 % kohtaa työssään epäasiallista kohtelua. Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan ammattiin ja asemaan liittyvää häirintää, kiusaamista, ulos jättämistä ja muuta työntekijään kohdistuvaa epäasiallista käytöstä.

Samaisen tutkimuksen mukaan seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää oli kohdannut naisista 10 % ja miehistä 5 %. Jälkimmäiset luvut ovat enemmän kuin vastaavissa muita ammattiryhmiä koskevissa kyselyissä.

Skilla on huolissaan siitä, että esimerkin kaltaisten sanavalintojen käyttö työpaikkailmoituksessa normalisoi epäasiallista puhetta ja tekee siitä hyväksyttävää. Ronskimpi kielenkäyttö voi aiheuttaa myös miehissä ahdistusta ja ulossulkemisen kokemuksia sekä laskea työmotivaatiota.

Skillan puheenjohtaja Elina Husa pitää työpaikkailmoitusta ammattitaidottomasti tehtynä.

– Itse en hakisi tuollaista työpaikkaa. Ihmettelen myös sitä, että kyseinen ilmoitus on tehty yhteistyössä henkilöstöä vuokraavan yrityksen kanssa. Tällaisen yrityksen luulisi olevan perillä työelämän pelisäännöistä ja etenkin työnantajamielikuvasta, Husa painottaa.

Husa myös epäilee sitä, onko kyseisessä yrityksessä todellisuudessa niin hyvä henki, kuin mitä henkilöstövuokrausyrityksen edustaja kuvailee.

– Työpaikoilla ei valitettavan usein uskalleta nostaa esiin sitä, että käytössä oleva puhetapa häiritsee tai ahdistaa. Työntekijät valitsevat usein olla hiljaa. En myöskään usko, että työnhakijat uskaltavat sanoa esimerkiksi työhaastattelutilanteessa ”ronskin” puhetavan olevan ongelma, Husa arvelee.

Skillan toiminnanjohtaja ja tasa-arvoasiantuntija Elina Havu pitää valitettavana sitä, että Ylen uutisessa johdon assistentin oletettu sukupuoli on edelleen nainen. Suomen työmarkkinat ovat voimakkaasti eriytyneet ammateittain sukupuolen mukaan, ja assistentin ammatti on naisvaltainen. Alalle hakeutuu kuitenkin etenkin täydennyskoulutuksen kautta enenevissä määrin miehiä. Myös Skilla työskentelee sen eteen, että ammattikunnassa oleva voimakas segregaatio lieventyisi ja ala monipuolistuisi.

– Sihteerin ja assistentin ammattia on pitkään pidetty täysin naisten ammattina. Alan naisvaltaisuus on myös laskenut alan arvostusta, vaikka esimerkiksi johdon assistentin työ on vaativaa erityisasiantuntijan työtä. Tämä arvostuksen puute näkyy myös kyseisessä työpaikkailmoituksessa, jossa johdon assistentin tehtäväksi oli lueteltu mm. varaosien haku, Havu kertoo.

– Pidän erittäin asiattomana ja työelämään kuulumattomana johdon assistenttia rekrytoineen varatoimitusjohtajan kommenttia siitä, että ”pojilla on poikien jutut”. Tällaiset perustelut eivät kuulu hyvinvoivalle työpaikalle, jossa kaikki työntekijät viihtyvät, Havu korostaa.





Työnantajan puututtava seksuaaliseen häirintään





Akavan Erityisalat ja Skilla muistuttavat, että työnantajalla on aina velvollisuus ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää sekä päävastuu häirintään puuttumisessa. Häirintä voi olla myös sanallista ja esimerkiksi "ronski huumori" voi olla tulkittavissa monella tavalla.

- Lain mukaan työnantajan on toimittava heti, kun saa tiedon häirinnästä. Tämän seksistisen työpaikkailmoituksen tapauksessa työnantaja itse jo luo pohjaa seksuaalisen häirinnän sallivalle työkulttuurille, kun hakijan oletetaan kestävän "ronskia huumoria", ihmettelee neuvottelupäällikkö Amalia Poutanen.

- Mikäli työnantaja ei itse ymmärrä vastuutaan seksuaalisen häirinnän kitkemisessä, työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies voivat työpaikalla muistuttaa tästä työnantajan vastuusta ja lisätä myös henkilöstön tietoutta asiasta.

- Työnantajalla on päävastuu, mutta kaikkien työyhteisössä tulee osoittaa, ettei seksuaalista häirintää hyväksytä.