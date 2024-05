Suomalaisyhtiön kehittämällä syöpäseurannan automaatiolla parannetaan potilasturvallisuutta ja tavoitellaan satojen miljoonien säästöjä

Suomalainen prosessien automatisointiin erikoistunut palveluyhtiö, Digital Workforce, on kehittänyt pohjoismaiselle yliopistosairaalalle moniteknologisen automaatioratkaisun rintasyövän jälkiseurantaan. Ratkaisun tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta, vapauttaa henkilöresursseja, lyhentää jonoja ja mahdollistaa yksilöllisiä hoitopolkuja.





Rintasyöpä on yleisin naisten syöpä, ja sen hoito on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Jälkiseuranta on keskeinen osa hoitoa, sillä se mahdollistaa syövän uusiutumisen varhaisen havaitsemisen.



Seurantaprosessi perustuu säännöllisiin kliinisiin kontrolleihin ja kuvantamistutkimuksiin, kuten mammografiaan, ja kestää tyypillisesti 5-9 vuotta. Perinteiset menetelmät monivuotisen seurannan toteuttamiseen ovat työläitä ja alttiita virheille, mikä johtaa pahimmillaan potilasturvallisuuden vaarantumiseen.





Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ratkaisu on otettu pohjoismaisessa yliopistosairaalassa käyttöön keväällä 2024 - Säästöpotentiaali länsimaissa satoja miljoonia euroja

Digital Workforcen kehittämä innovatiivinen ratkaisu, joka hallinnoi ja automatisoi rintasyövän jälkiseurantaa otettiin pohjoismaisessa yliopistosairaalassa käyttöön keväällä 2024. Kehitetty ratkaisu, Cancer Care Follow-up Automation and Management (CFAM), on maailmanlaajuisesti ensimmäinen laatuaan.



CFAM automatisoi rintasyövän jälkeisen hoidon seurantaa ja ohjausta mahdollistaen kullekin potilaalle yksilöllisen hoitopolun. Pilvialustalle kehitetty ratkaisu tarjoaa tietoturvallisen ja skaalautuvan ympäristön ja on integroitavissa mihin tahansa potilastietojärjestelmään. Se on helposti laajennettavissa myös muihin syöpätyyppeihin ja pitkäaikaissairauksiin.



Ratkaisu on jo herättänyt kiinnostusta useissa hoitolaitoksissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Länsimaissa rintasyöpä on yksi yleisimmistä syövistä ja jälkiseurantaan liittyviä kuluja lasketaan sadoissa miljoonissa euroissa.



“Olemme ylpeitä saadessamme toimia terveydenhuollon luotettuna kumppanina kliinisten prosessien ja potilaiden hoitopolkujen hallinnan kehittämisessä. Keväällä tuotantokäyttöön siirtyneellä CFAM:lla varmistetaan yksilöllinen ja oikea-aikainen hoito kaikille potilaille ja se, että hoitohenkilökunta voi keskittyä potilaisiin, joiden terveysriski on kohonnut. Myös laajemmassa kuvassa CFAM on merkittävä, sillä useimpien pitkäaikaissairauksien hoidon ja seurannan hallintaan liittyy samoja haasteita, joita nyt ratkotaan rintasyöpäpotilaiden osalta”, sanoo Jussi Vasama, Digital Workforcen toimitusjohtaja.





Ratkaisulla tavoitellaan merkittäviä parannuksia potilaille ja hoitolaitoksille



Väestön ikääntyessä syöpien ja pitkäaikaissairauksien määrä kasvaa länsimaissa entisestään. Samalla terveydenhuollolla on paineita tehostaa toimintaa ja säästää kustannuksia. CFAM mahdollistaa hoitolaitoksille miljoonasäästöjä ja reaaliaikaisen tiedon saatavuuden potilaille ja hoitohenkilöstölle.



Ratkaisu nopeuttaa hoitoon pääsyä ja viestintää tuloksista, mahdollistaa pikaisen reagoinnin poikkeaviin löydöksiin ja vapauttaa henkilökunnan aikaa akuutisti asiantuntijoiden huomiota vaativille potilaille. Lisäksi potilasturvallisuutta parannetaan varmistamalla kaikkien potilaiden säilyminen seurannassa, kun henkilöriippuvuudet ja mahdollisuudet manuaalisille virheille poistuvat.



CFAM:n avulla potilaat voivat myös valita itselleen sopivan seuranta-ajan ja -tavan potilasportaalissa sekä tehdä tarvittaessa muutoksia varauksiinsa. Osallistamalla potilaat seuranta-aikojen varaamiseen ja mahdollistamalla itsenäinen muutosten tekeminen säästetään hoitohenkilökunnan aikaa entisestään poistamalla varauksiin, muutoksiin ja perumattomiin aikoihin liittyvää työtä.





