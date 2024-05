Väitös: Tietokoneavusteisesti tehdyt kompromissipäätökset tulisi voida myös perustella

FM Giovanni Misitano tutki väitöskirjassaan, miten kompromissiratkaisujen löytämistä voidaan tehostaa tekoälyn avulla niin arjessa kuin teollisuudessakin.

”Hyvä kompromissi ei tarkoita kaikille samaa asiaa. Pekka saattaa esimerkiksi olla valmis tinkimään ostetun tuotteen laadusta, jos hintaa saa alemmaksi. Anni taas ei katso hintaa, mutta on hyvin tarkka tuotteen laadusta. Pekka ei kuitenkaan tyydy huonolaatuisimpaan tuotteeseen, eikä Anni ole valmis maksamaan mitä sattuu”, Misitano selittää.

Kompromissit, joita Pekka ja Anni ovat valmiita tekemään, määräävät lopulta sen, mikä tuote on kummallekin henkilölle sopivin, ja mikä lopullinen ostopäätös on.

Misitanon esimerkissä kompromissina toimi hinnan ja laadun suhde. Sopiva suhde riippuu kummankin henkilökohtaisista mieltymyksistä. Todellisessa maailmassa nämä ongelmat ovat paljon monimutkaisempia ja kompromisseja joudutaan pohtimaan joskus hyvinkin monen, jopa kymmenien, kriteerien suhteen. Puhutaan monitavoiteoptimoinnista.

Misitano kertoo, että hänen tutkimiaan vuorovaikutteisia päätöksenteon tukemiseen tarkoitettuja menetelmiä voidaan hyödyntää hyvin monissa eri asioissa ja monilla eri aloilla, esimerkiksi metsänhoidon tehostamisessa tai autojen törmäyskestävyyden kehittämisessä.

Nämä menetelmät auttavat parhaan mahdollisen kompromissiratkaisun löytämisessä optimoimalla, eli laskemalla, ja käyttäjän mieltymyksiä hyödyntäen.

Tietokoneen pitää pystyä selittämään ihmiselle miten tiettyihin ratkaisuihin päädytään

Misitanon mukaan monet nyt olemassa olevat menetelmät toimivat ihmisen näkökulmasta ikään kuin mustina laatikkoina, syöden ilmaistuja mieltymyksiä ja sylkien ulos kompromissiratkaisuja.

”Päätöksentekijä ei pääse näkemään miten tietokoneen tekemä ratkaisuehdotus syntyy, eikä myöskään pääse välttämättä vaikuttamaan siihen kesken optimointiprosessia”, Misitano selventää.

Omassa tutkimuksessaan Misitano haluaa löytää vastauksia kompromissiratkaisujen etsivien menetelmien selitettävyyteen. Selitettävyyden avulla menetelmää käyttävä henkilö näkee kytköksen mieltymysten ja tietokoneen esittämien kompromissien välillä.

”Tutkimuksen avulla ihmiset voivat helpommin löytää heille sopivimmat kompromissit erilaisiin ongelmiin, ymmärtäen samalla miten eri mieltymykset ovat vaikuttaneet lopullisen ratkaisun syntymiseen. Tämä auttaa myös kompromissiratkaisujen perustelemisessa sekä itselleen että muille”, Misitano kertoo.

Tutkimus voi parhaimmillaan johtaa erilaisiin läpimurtoihin päätöksenteon tukemisessa ja parhaan mahdollisen päätöksen tekemisessä. Hyvä kompromissi tulee tulevaisuudessakin riippumaan päätöstä tekevän yksilön mieltymyksistä, mutta parhaiden kompromissien täytyy olla myös perusteltavissa.

Lisätietoja

FM Giovanni Misitanon väitöskirjan “Enhancing the decision-support capabilities of interactive multiobjective optimization with explainability” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 31.5. klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Serpil Sayin (Koc University, Turkki) ja kustoksena professori Kaisa Miettinen (Jyväskylän yliopisto).

Pysyvä linkki julkaisuun Enhancing the decision-support capabilities of interactive multiobjective optimization with explainability

Väitöstilaisuuden kieli on englanti. Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa tai salissa RUU D104 Helena (Ruusupuisto).