Vihreiden Ohisalo: Kohtuuhintainen asuminen on turvattava kaupungeissa – Vihreät julkaisivat uuden suurten kaupunkien ohjelman

Vihreiden kansanedustaja Maria Ohisalon mukaan Suomi on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi aiemmasta työstään asunnottomuuden vähentämiseksi. Viimeksi viime viikolla Britannian työväenpuolueen kansanedustaja kävi Suomessa ja keskusteli Ohisalon kanssa Suomen onnistumisista, joista he haluavat ottaa oppia. Nyt pääministeri Orpon hallitus kuitenkin romuttaa niitä kaikkia työkaluja, joilla asunnottomuutta on pystytty vähentämään paremmin kuin missään muualla.

– Oikeistohallituksen asuntopolitiikka on vastuutonta ja poukkoilevaa. Ihmiset eivät voi luottaa siihen, että heidän asumisensa on turvattua. Hallitus luo epätoivoa ja pelkoa tulevaisuudesta, Vihreiden kansanedustaja Maria Ohisalo kuvaa tilannetta.

– Kohtuuhintaista asuntotuotantoa romutetaan, asumisneuvonnan rahoitusta leikataan ja tämä yhdistettynä sosiaaliturvaleikkauksiin tarkoittaa, että saatamme Suomessa nähdä karun käänteen asunnottomuustilastoissa ja tämä koskee erityisesti suurempia kaupunkeja. Meidän pitää poistaa asunnottomuus, ei lisätä sitä, kuten hallitus haluaa tehdä, Ohisalo linjaa.

Asumisoikeustuotannon lakkauttaminen vähentää ihmisten valittavissa olevia vaihtoehtoja ja on pahasti ristiriidassa valtion Asuntopoliittisen kehitysohjelman kanssa. Asumisoikeuslaki myös vasta uudistettiin, ja nyt hallitus on lakkauttamassa tuotannon.

– Vihreät eivät hyväksy hallituksen politiikkaa. Me haluamme kaupungeissa lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Aiomme varmistaa, että myös pienituloisilla on mahdollisuus asua kaupungeissa, Ohisalo sanoo.

Vihreiden uudessa suuria kaupunkeja käsittelevässä ohjelmassa linjataan, että Vihreät haluavat mahdollistaa monipuolisen ja kohtuuhintaisen asumisen, lisätä valtion tukemaa kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa ja selvittää sekä edistää uusia ratkaisuja vuokra- ja omistusasumisen välimalleiksi, jotka auttavat omistusasumiseen kiinni pääsemisessä.

Kasvavissa kaupungeissa on pidettävä huolta myös viheralueista ja luonnon monimuotoisuudesta. Vihreät haluaa turvata olemassa olevat viheralueet ja lisätä viheralueiden ja kasvillisuuden määrää kaupungeissa.

– Asuntotuotantoa ja viheralueiden säilymistä ei tule asettaa vastakkain. Hyvällä suunnittelulla on täysin mahdollista säästää niin luonnolle kuin kaupunkilaisille arvokkaat viheralueet ja löytää asunnoille tilaa tehostamalla jo ihmisen käyttöön ottamia alueita, kuvaa kaupunkipoliittisen työryhmän toinen puheenjohtaja, arkkitehti Sameli Sivonen.

– Samalla haluamme myös lisätä kasvillisuuden määrää kaupungeissa ja tehdä rakennetusta ympäristöstä vehreää ja viihtyisämpää. On aika antaa luonnon ottaa kaupunkitila haltuun, Sivonen jatkaa.

Vihreiden mukaan kaupungeissa tulee laatia kunnianhimoiset luonnon monimuotoisuusohjelmat, joissa linjataan uusien luonnonsuojelualueiden vuosittaisista perustamistavoitteista EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti siten, että kaupunkien pinta-alasta osoitetaan vähintään 30 % suojeluun ja 10 % tiukkaan suojeluun. Puiden turhat kaadot tulee kieltää rakennusjärjestyksissä, kaadettavien puiden tilalle tulee aina istuttaa vähintään sama määrä puita ja ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin sateisiin ja helteisiin sopeudutaan lisäämällä kasvillisuutta rakennetussa ympäristössä.

Kaupungit ovat avainasemassa myös koko maan talouden näkökulmasta ja siksi kaupunkien tulevaisuus on keskeistä koko Suomen tulevaisuudelle. Kaupungeissa syntyy innovaatioita ja kaupungeissa on suuri tarve osaavalle työvoimalle.

– Hallituksen maahanmuuttopolitiikka uhkaa suurten kaupunkien ja siten koko Suomen kilpailukykyä, sillä kaupungit menestyvät, kun ne kansainvälistyvät, kuvaa Turun apulaispormestari, Vihreiden kaupunkipoliittisen työryhmän toinen puheenjohtaja Elina Rantanen.

– Kansainvälistyminen tulee ottaa kaupunkien tavoitteeksi, jotta pärjäämme kilpailussa osaavasta työvoimasta maailman kaupunkien kanssa, Rantanen linjaa.

Vihreät haluaa toivottaa kaupunkeihin saapuvat tervetulleiksi kaupungin, oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. Tavoitteena on virittää kaupunkien työllisyys- ja elinkeinopalvelut huomioimaan kansainvälisten työntekijöiden ja yritysten tarpeet it-alasta lounasravintoloihin sekä muokata kaupungin palvelu- ja kulttuurikenttää ottamaan huomioon kansainväliset asukkaat ja heidän kiinnittymisensä kaupunkiin.

Kaupunkien ja korkeakoulujen on yhteistyössä vastattava kansainvälisten osaajien houkutteluun ja pitovoimaan. Kansainvälisten ammattilaisten saapumista on helpotettava huomioimalla koko perhe esimerkiksi tarjoamalla lapsille englanninkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta.



Lue lisää Vihreiden uudesta ohjelmasta suurille kaupungeille täältä: https://www.vihreat.fi/ohjelmat/vihreiden-ohjelma-suurille-kaupungeille/