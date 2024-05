Naantalin Karvetin liikekeskushanke Turun Osuuskaupalle

- Tällä kaupalla haluamme varmistaa hankkeen toteutumisen hankalassa kiinteistömarkkinatilanteessa. Samalla se vahvistaa Turun Osuuskaupan päivittäistavarakaupan verkostokehitystä, sanoo kiinteistöjohtaja Janne Alho Turun Osuuskaupasta.

- Tavoitteenamme on saada alueen kaavamuutos valmiiksi kesän aikana. Uusi kaava parantaa naantalilaisten ja kesäasukkaidemme päivittäis- ja erikoistavarakaupan lähipalveluja sekä vastaa Naantalin tulevaisuuden väestönkasvun mukanaan tuomaan palvelutarpeeseen, Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen toteaa.

Turun Osuuskaupalla on valmius aloittaa rakennustyöt alueella noin puoli vuotta asemakaavan vahvistumisesta. Rakennustyöt vievät aikaa kaikkinensa noin vuoden verran. Mikäli kaava vahvistuisi tulevana kesä, valmista voisi olla jo kesään 2026 mennessä.

- Tavoittelemme nyt vahvasti ruokakaupan markkinaosuuden kasvattamista uudistamalla, laajentamalla ja kehittämällä asiakasomistajien palvelutarjontaa. Tätä tukevat vahva investointiohjelma, aktiivinen liikepaikkahankinta, verkkokauppa sekä asiakaskokemuksen entistä tarkempi vaaliminen. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme investoineet päivittäistavarakauppaan yhteensä 110 miljoonaa euroa. Investointimme jatkuvat tulevina vuosina Varsinais-Suomen alueella ja tämä Naantalin liikekeskushanke on merkittävä osa verkostomme kehittämishanketta. Suunnittelemme Karvetin alueelle isohkoa päivittäistavarakaupan yksikköä, mutta liikeidea on vielä toistaiseksi avoinna. Meillä on entuudestaan Naantalissa S-market Naantalin keskustassa sekä Sale Etappi Nuhjalassa, ja ne molemmat palvelevat asiakkaitamme myös jatkossa, kertoo vastikään Turun Osuuskaupan market-kaupasta vastaavana toimialajohtajana aloittanut Sami Junnila.

Karvetin liikekeskushanketta, kuten muitakin Turun Osuuskaupan verkoston kehityshankkeita, ohjaa tavoite kohti oman toimintamme hiilinegatiivisuutta.

- Teemme uudesta liikekeskuksesta lämmityksen ja sähkön kulutuksen osalta hiilineutraalin. Lämmönlähteenä käytetään maalämpöä, lauhdelämpö kierrätetään ja rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit. Valaistus toimii energiapiheillä LEDeillä. Kaupan oma kylmälaitos on ympäristöystävällinen CO2-laitos ja ovelliset kylmäkalusteet maksimoivat energiatehokkuuden. Lisäksi kiinteistölle toteutetaan hulevesiallas sade- ja sulamisvesien viivytykseen, luettelee kiinteistöjohtaja Janne Alho.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, kiinteistöjohtaja Janne Alho, puh. 010 764 4005

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Sami Junnilla, puh. 010 764 5007

Naantalin kaupunki, kaupunginjohtaja Laura Leppänen, puh. 040 767 4364

Naantalin kaupunki, kaupunginarkkitehti Kaisa Äijö, puh. 040 701 0610