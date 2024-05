Kivulias vesihäntä kiusaa koiria alkukesän viileissä vesissä

Koiria alkukesästä kiusaavalle vesihännän puhkeamiselle altistaa kylmyys ja rasitus. Useimmiten vesihäntää poteva koira on uinut alkukesän viileissä vesissä ja alkaa oirehtia muutaman tunnin tai päivän kuluttua uimareissun jälkeen.

Tyypillisin vesihännän oire on koiran hännän roikkuminen vetelänä suoraan alaspäin. Osa koirista saattaa kantaa häntäänsä tyvestä kaarella tai ylhäällä, jolloin vain hännän kärkiosa roikkuu velttona. Molemmissa oiretyypeissä hännän kiinnittymiskohta on arka ja saattaa olla hieman turvoksissa. Hännän liikuttaminen on koiralle kivuliasta, jolloi koira ei heiluta häntäänsä normaalisti.

Vesihäntä saattaa aiheuttaa kipua ulostamisen yhteydessä ja joissakin tapauksissa koira ei tahdo ulostaa lainkaan. Jotkin koirat saattavat oirehtia kipua myös makuulle mennessä, makuulta noustessa sekä istumaan käydessä. Muita koiran kivun merkkejä voivat olla levottomuus, hännän suuntaan katselu ja huonontunut ruokahalu.

Myös liikarasitus voi olla vesihännän syynä

Kylmyyden ohella muita vesihännälle altistavia syitä voivat olla virikkeelliset tilanteet kuten koiratapahtumat, jossa häntää on heilutettu poikkeuksellisen paljon ja raskas liikunta kuten syvässä lumihangessa kahlaaminen. Toisaalta myös liikkumattomus kuten ahtaassa kuljetushäkissä pitkään oleminen saattaa altistaa vesihännälle.

Koiraroduista noutajat, spanielit ja dreeverit vaikuttavat olevan erityisen alttiita hännän rasittumiselle. Kissoilla vesihäntää ei niiden elintapojen takia yleensä tavata. Vesihännän pelossa uimareissuja tai reipasta retkeilyä ei kuitenkaan kannata jättää väliin, sillä vaiva helpottaa yleensä parissa päivässä hoidon aloittamisesta.

Hoitona lepo ja kylmän välttäminen

Hoitona on lepo, kylmän välttäminen sekä tulehduskipulääkitys. Etenkin oireiden ensi kertaa ilmaantuessa on syytä olla yhteydessä omaan eläinlääkäriin. Eläinlääkärikäynnillä voidaan varmistaa, etteivät oireiden taustalla ole esimerkiksi hännän murtuma tai anaalirauhasvaivat, jotka voivat oirehtia hyvin samankaltaisesti. Eläimille tarkoitetut tulehduskipulääkkeet ovat aina reseptivalmisteita. Ihmisten särkylääkkeitä ei lemmikille tule antaa.

Vesihäntää poteneen koiran oireet saattavat uusiutua herkästi. Huolellinen kuivaaminen ja lämpimänä pysyminen uinnin tai lumiharrastusten jälkeen ennaltaehkäisee vaivan uusitumista.

