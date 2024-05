Ukrainaa autetaan tölkki kerrallaan – Obolon-olutta on myyty Suomessa yli miljoona litraa

Ukrainan teollisuusyritysten tuotanto ja vientikauppa käytännössä pysähtyivät, kun Venäjä aloitti maahan kohdistuneen hyökkäyssodan 24. helmikuuta 2022. Sodan aiheuttamista vaikeuksista huolimatta elämän on jatkuttava. Yritykset ja tuotantolaitokset yrittävät toimia niin normaalisti kuin mahdollista.

Ukraina tunnetaan viinien, oluiden ja tisleiden valmistuksesta. Niiden tuotanto tapahtuu tällä hetkellä poikkeusoloissa. Vientikauppa on hyvä keino auttaa hyökkäyssodasta kärsivää Ukrainaa. Maahan on tärkeä saada länsivaluuttaa. Niinpä suomalainen Galatea Beverages alkoi kesällä 2022 tuoda ukrainalaista Obolon-olutta Suomeen.

Suomalaiset oluenystävät ottivat Obolonin omakseen. Siitä tuli hittituote. Obolonia on myyty Suomessa yli miljoona litraa, Alkossakin jopa 400 000 litraa.

Avainasemassa Obolonin Suomen-menestykselle ovat olleet erityisesti S-ryhmä ja K-ryhmä, Tokmanni sekä Alko. Panimoyhtiön laajasta portfoliosta Suomessa on jakelussa kymmenkunta tuotetta. Viime vuonna Obolon oli Alkon myydyin ulkomainen olut ja menestystarina vain jatkuu.

”Ratkaistuamme tuontiin liittyvät koukerot, päivittäistavarakauppiaat olivat valmiita ottamaan Obolonin hyllyihinsä. Niiden myötä tuli Alko. Ilman kauppiaiden tahtotilaa, mistään ei olisi tullut mitään”, Galatea Beveragesin kaupallinen johtaja Henry Johansson kiittää.

Panimon tuotevalikoima on laajentunut oluista kivennäisvesiin ja long drinkeihin. Asiaan uskominen on mahdollistanut sen, että Galatea Beveragesin tuomana Obolon on nyt myös Ruotsissa ja Norjassa sekä Espanjassa. Seuraavana suunnitelmissa siintävät Britannian markkinat.

Auttaminen on tärkeää, mutta lopulta tuotteen laatu, maku ja hinta ratkaisevat

Johanssonin mukaan ratkaisevaa jatkuvuudelle ja volyymille ovat hinta, laatu ja maku. Alkuvaiheessa ukrainalaisuus oli oluen myyntiä tukeva keskeinen ominaisuus. Mutta sen jälkeen merkitsee vain se, että tuote on hyvä.

Suomeen tuodaan nyt Ukrainasta enemmän olutta kuin Irlannista. Johansson tähdentää, että kaikesta tästä suurin kiitos kuuluu suomalaisille kuluttajille. Ilman heidän tukeaan mikään näistä asioista ei olisi ollut mahdollista.

Ukraina-hankkeessa on pitänyt lähtökohtaisesti luottaa, että kuluttaja on fiksu. Johansson uskoo, että ihmisissä on hyvää ja he haluavat tehdä hyvää. Vaikka maasta kantautuvat uutiset ovat täynnä kauheuksia ja sotaretoriikkaa, Obolon edustaa hyvää ja iloa. Katse ja usko ovat tiukasti tulevaisuudessa.

”Tämä on ollut tasapainoilua naiivin ajatuksen kanssa, että autamme Ukrainaa, mutta teemme samaa juomabisnestä kuten aina. Solmitut yhteistyösopimukset rakentavat bisnessiltoja myös sodan päättymisen jälkeiseen aikaan.”

”Me uskomme Ukrainaan nyt sekä sodan jälkeen, ja se on tärkeää. Toivon, että Obolon voisi olla muille yrityksille esimerkki siitä, kuinka mahdottomasta tulee yhtäkkiä mahdollista”, Johansson tähdentää.

Tähän mahdollisuuteen on jo tarttunut Tornion Panimo, joka alkoi tuoda ukrainalaista mallasta ja valmistaa siitä omaa olutta. Obolonin panimomestarin kanssa kehitetty Slava! Pils -olut saapui markkinoille viime vuoden kesällä. Slava tarkoittaa kunniaa ja tervehdystä, mutta sana on tullut sodan aikana tutuksi muodossa Slava Ukraini! Kunnia Ukrainalle!



Henry Johanssonin laaja haastattelu on luettavissa Viisi Tähteä -verkkomedian sivulla tämän linkin takana.