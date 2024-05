Paloheinän pulkkamäki uudistuu ensi talveksi — lumetusjärjestelmän rakentaminen on alkanut

Pulkkamäen lumettamisella tarjotaan myös perheen pienemmille laadukas ja turvallinen talviliikuntapaikka. Aiemmin Paloheinässä lumitykit ovat laulaneet latuosuuksilla hiihtäjien iloksi.

Pulkkamäen turvallisuus paranee myös mäen valaistuksen uusimisen ja rinteen aitaamisen ansiosta. Lisäksi lumetus osaltaan parantaa pulkkamäen turvallisuutta, sillä lumetusjärjestelmän myötä mäki voidaan pakkaskeleillä lumettaa liki kauttaaltaan, eikä mäkeen jää lumettomia kohtia. Lumetuksella voidaan pidentää pulkkamäen aukioloa, sillä mäki voidaan pitää auki pakkaskelillä, vaikka luonnonlunta ei olisi.

Paloheinän liikuntapalvelut laajenevat entisestään

Paloheinässä on käynnissä myös muita rakennustöitä, joilla parannetaan alueen liikuntamahdollisuuksia. Paloheinän rullasuksirata saa lopullisen kivituhkapinnoitteensa tulevan kesän aikana. Kivituhkapinnoite päästään toteuttamaan, kun maasto on kuivunut tarpeeksi, ja tämänhetkinen arvio rullasuksiradan valmistumiselle on kesäkuussa.

Myös frisbeegolfradan rakentaminen on alkamaisillaan. Työt valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Pulkkamäen alueelle sijoittuvat väylät voidaan kuitenkin tehdä loppuun vasta pulkkamäkiurakan valmistuttua.

Talvella avatun uuden ja pramean grillikodan viimeistelyt toteutetaan myös tänä kesänä. Grillikodan ympäristöä tasoitetaan ja kivituhkataan, minkä lisäksi kota saa pihalleen vielä yhden ulkopöytäryhmän entisten jatkoksi. Paloheinän grillikota on rakennettu Helsingin osallistuvan budjetoinnin OmaStadin mahdollistamana.