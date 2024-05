Toriterassit avautuvat – tarjolla kesäherkkuja ja ohjelmaa läpi kesän

Torikortteleiden terassi Senaatintorin laidalla

Senaatintorin laidalle nousee tulevanakin kesänä terassialue, jossa voidaan nautiskella ihania kesäherkkuja aivan erityisessä miljöössä. Mukana ovat Torikortteleiden ravintolat Sofia Helsinki, Via Tribunali, Valkoinen Sali ja Helsinki Bryggeri Brewhouse.

Sofian POTTU-baarissa keskiössä on peruna, joka tarjoillaan kesän yrteillä ja kasviksilla raikastettuna kalan, makkaran tai sienten kanssa. Via Tribunali luottaa autenttiseen napolilaiseen pizaan, italialaisiin juomiin ja käsintehtyyn gelatoon. Bryggerin konseptina on laadukkaat pienpanimo-oluet ja vietnamilaistyyliset täytetyt sämpylät. Valkoisen Salin Harvest Cocktailbar puolestaan osoittaa kunniaa Suomen luonnolle ja kulttuurille baarimestareiden Jari Mellinin ja Joel Pyykkösen käsittelyssä. Miltä kuulostaisi esimerkiksi mustikkamaidon kirkastettu versio puolukalla ryyditettynä?

Terassin sijoittuminen torin laitaan jättää itse aukion vapaaksi kesätapahtumille, kuten esimerkiksi Helsinki Pridelle ja Samba Carnavalille.

Terassin yhteyteen rakennetaan myös kisakatsomo pohjoismaiset tähtiravintolat julkistavan MICHELIN Guide Ceremony Nordic Countries -gaalan kannustusjoukoille 27.5.2024.

Terassi avautuu Syötävä Helsinki -ruokaviikoille 24.5. ja on auki elokuun loppuun asti.

Hietalahden toriterassi

Hietalahden, eli tuttavallisemmin Hietsun toriterassin kattaus muodostuu Hietalahden kauppahallin ravintoloiden kesäisistä herkuista. Kaikista hallin ravintoloista voi hakea ruokia ja juomia ulos yhteisterassilla nautittavaksi. Perjantai-iltaisin terassilla on luvassa myös live-musiikkia. Terassikausi alkaa toukokuussa ja päättyy elokuussa.

Myös legendaarinen kirppistoiminta jatkuu Hietalahden torilla kesäviikonloppuisin. Tänä vuonna kirpputoritoiminnan pyörittämisestä ja paikkojen varaamisesta vastaa Helsingin Vallilasta tuttu Bella Kirppis.

Ensimmäinen kirppis järjestetään lauantaina 25.5. Tämän jälkeen kirppis on joka lauantai ja sunnuntai juhannusta lukuun ottamatta toukokuun lopusta elokuun loppuun asti klo 10–15. Luvassa on myös erilaisia teemakirppareita ja arki- ja iltakokeiluja.

Töölön toriterassi

Töölöntorin lähistöllä olevat ravintolat levittäytyvät torille kesällä. Toriterassilla toimivat ravintolat B5 Black, Mamma Rosa, Green Hippo ja Tin Tin Tango. Terassien lisäksi torilla on myös perinteistä toritoimintaa, kuten torikahviloita sekä vihannes- ja kukkamyyntiä.

Torin keskeltä löytyvällä lavalla järjestetään kesällä kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia. Esimerkiksi perinteistä Suvivirsi soi -laulutapahtumaa vietetään Töölöntorilla lauantaina 1.6. klo 12 alkaen.



