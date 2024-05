Eurooppa on kotisi -vaalikiertue saapuu Jyväskylään 30.5.2024

Eurooppa on kotisi kiertue saapuu Jyväskylään torstaina 30.5.2024, missä lavalla tentattavana nähdään Riku Nieminen (vas.), Eero Heinäluoma (sd.), Sirpa Pietikäinen (kok.), Eija-Riitta Korhola (kd.), Ari-Pekka Liukkonen (vihr.), Veikko Vallin (ps.), Wilhem von Nandelstadh (rkp) sekä Valtteri Paakki (kesk.). Tenttaajina toimivat Yle Jyväskylän Virpi Kotilainen ja Mikko Maasola. Voit myös seurata tapahtumaa suorana Yle Areenasta.

Paneelikeskustelu järjestetään Jyväskylän kaupungintalon Juhlasalissa 30.5.2024 klo 16.00-17.30. Lisäksi kaupungintalon Schildt-salista löytyy vaalitori, jossa pääsee tutustumaan eduskuntapuolueiden kampanjoijiin ja ehdokkaisiin sekä järjestöjen edustajiin. Vaalitorilla voit vierailla klo 15.30 alkaen.

Geopolitiikan Euroopassa ovat läsnä monet tärkeät kysymykset laajentumisesta turvallisuuteen ja talouteen. Jyväskylän tilaisuudessa meppiehdokkaita haastetaan heidän näkemyksistä EU:n laajentumiseen, turvallisuuteen ja talouteen sekä EU:n globaaliin rooliin. Miten 30 miljoonan asukkaan Ukraina heilauttaisi EU:n voimatasapainoa? Kuinka laajentuminen vaikuttaisi EU:n budjettiin ja rahoituskehykseen? Toisaalta mikä olisi hinta siitä, että ehdokasmaat päätyisivät Venäjän vaikutuspiirin alle?

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Huomioithan, että paikkoja on rajoitetusti, joten saavuthan ajoissa paikalle. Muista myös tilata muistutukset Facebook-tapahtumaan tästä linkistä: https://www.facebook.com/events/2502721376596573

Saapumisohjeet kaupungintalolle (Vapaudenkatu 32)

Kaupungintalon edessä olevan rakennustyömaan takia kaupungintalolle pääsee vain Hannikaisenkadun kautta.

- Käänny Hannikaisenkadulta keltaisen ”kaupungintalo” kyltin kohdalta.

- Nouse Rakentajantalon ja Tietotalon välissä olevaa tietä ylös.

- Saavut kaupungintalon taakse parkkipaikalle.

- Sisäänkäynti kaupungintalolle on teatterin puoleisesta päädystä, ”Poliisikamari” sivuovesta.

- Jos ovi on lukossa, soita kelloa vasemmalla.

Eurooppa on kotisi -hanketta on tuettu valtioneuvoston kanslian myöntämistä valtionavuista kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Jyväskylän tapahtuman järjestävät Eurooppalainen Suomi ry, Akava, EK, SAK ja STTK yhteistyössä Yle Jyväskylän kanssa. Mukana tapahtumaa toteuttamassa on Jyväskylän kaupunki.

Eurooppa on kotisi -kiertueen järjestää Eurooppalainen Suomi ry.