Burgerifestivaali täyttää taas Helsingin Rautatietorin

Pohjoismaiden suurimmaksi kasvanut hampurilaisfestivaali on tapahtuma, jota niin siihen osallistuvat ravintolat kuin yleisökin osaavat odottaa. Suositut ja erinomaisiksi arvioidut burgeriravintolat yhteen kokoava festivaali syntyi Burger Lovers Finland -Facebook-yhteisön aktiivien toimesta vuonna 2019. Ensimmäisen kerran Suomen burgerimestarit kokoontuivat Kampin Narinkkatorille, ja annosten äärelle saapui lähes 35 000 katuruoan ystävää. Ruokatapahtuma sai väljemmät puitteet Helsingin Rautatietorilta, jossa festivaalialue muuntui yli 40 000 asiakkaalla Suomen suurimmaksi burgeriravintolaksi.

Tänä kesänä tapahtumaan on kutsuttu mukaan 11 ravintolaa, jotka edustavat kattavasti pääkaupunkiseudun lisäksi Suomen maakuntien burgeriparhaimmistoa. Rauman, Kuopion, Seinäjoen, Hyvinkään, Salon, Espoon ja Helsingin lisäksi mukana on myös alan edelläkävijä Tallinnasta.

”On upeaa, että burgeritaitajat myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta saapuvat tähdittämään ruokafestivaalia. Hyviksi tiedettyjen burgerien perässä ajetaan pitkiäkin matkoja, joten näin monen saaminen yhteen tilaisuuteen on lottovoitto myös festivaalivieraillemme. Ulkomaan vieraamme tulee jo toistamiseen Virosta. Luvassa on jälleen burgeritaidon ilotulitusta”, lupaa burgerifestivaalin järjestävän Burger Lovers Finland Oy:n Antti Suikkari ja lisää: ”Ammattilaisten lisäksi myös intohimoisia burgeriharrastajia Burger Lovers Finland -ryhmästämme pääsee kokkaamaan suurelle yleisölle.”

Suomen paras hampurilaisravintola -äänestys

Burger Lovers Finland -yhteisö järjestää kolmannen kerran Suomen paras hampurilaisravintola -äänestyksen, jonka voittaja julkistetaan festivaaleilla. Viime vuonna ääniä annettiin yli 22 000 ja voittajaksi kruunattiin kotkalainen The Van. Äänestyksen pohjana on yli sadan laadukkaita hampurilaisia tarjoavan ravintolan listaus ja omaa suosikkia voi äänestää myös listan ulkopuolelta. Äänestys alkaa maanantaina 2. kesäkuuta osoitteessa burgerlovers.fi ja sulkeutuu sunnuntaina 9. kesäkuuta. Suomen paras hampurilaisravintola, ja uutena kategoriana myös parhaan vegeburgerin kokkaaja, julkistetaan Burger Lovers -festivaalin aattona 11. kesäkuuta.

Festivaalin tähdet

Burger Lovers -festivaalin monipuolisesta keittiöstä vastaa tänä kesänä kymmenen korkealaatuista suomalaista burgeriravintolaa sekä festivaalin ulkomaanvieras on VLND Tallinnasta. Tarjolle tulee useita erityylisiä ja eri tekniikoilla valmistettuja hampurilaisia. Perinteisten burgerien lisäksi listoilta tulee löytymään myös hitaasti savustamalla kypsytettyjä grilliherkkuja sekä vegaanisia ja kasvisvaihtoehtoja.

Kesän 2024 Burger Lovers -festivaalin ravintoloita ovat 2 Kundia Burges & Fries (Rauma), Burger5 (Kuopio), Burger Company (Helsinki, Turku), BurSalad (Hyvinkää), Happy Days Street Food (Espoo), JJ’s BBQ (Salo), The Bro’s Burgertruck (Helsinki), We Got Burgers (Seinäjoki), Pretty Boy Wingery (ketju), Social Burgerjoint (ketju), VLND Burgers (Tallinna) ja Burger Lovers Finlandin omat mestarit.

Burger Lovers -festivaali pähkinänkuoressa

Burger Lovers -festivaali järjestetään Helsingin Rautatietorilla 12.-15. kesäkuuta 2024 päivittäin lounaasta myöhäiseen illalliseen. Festivaaliin osallistuvat ravintolat tarjoilevat annoksia myyntipisteiltään ja koko festivaalialue toimii anniskelualueena. Festivaalialueelle on vapaa pääsy.

Medialle tutustumislounas 12.6. kello 11.30 tai burgeripassi

Suomen paras hampurilaisravintola -äänestyksen tulokset julkistetaan tiedotteella tiistaina 11.6.

Median edustajille järjestetään lehdistölounas ja burgerimestareiden haastattelutilaisuus keskiviikkona 12.6. kello 11.30.

Medialle on tänä vuonna tarjolla myös Lehdistön burgeripassi, jolla voi lunastaa ilmaisen testiburgerin jokaisesta myyntipisteestä. Median edustajien akkreditointipyynnöt lehdistölounaalle tai burgeripassiin tulee lähettää 11.6. mennessä samuel.sorainen@wolfcom.fi. Lähetetty akkreditointipyyntö ei takaa burgeripassia tai lehdistölounasta. Hyväksytyille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.