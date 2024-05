Matkustaminen TSS:n kanssa tarkoittaa: nähdä parasta, mitä maailmalla on tarjota

Rud, Norja

On matkoja, joista unelmoi koko elämänsä: astu sisään TSS-opintomatkojen kiehtoviin maailmoihin. Missään muualla mahdollisuus ei ole yhtä suuri päästä todella lähelle niin monia UNESCO-kohteita. TSS on yksi järjestäjistä, joilla on eniten maailmanperintökohteita ohjelmassaan.

On hämmästyttävää, mitä UNESCO – Yhdistyneiden kansakuntien kulttuurijärjestö – on koonnut "maailmanperintöluettelossaan". Tällä hetkellä se sisältää noin 1 200 ainutlaatuista kulttuurimuistomerkkiä ja luonnonpaikkaa, hajallaan 168 maassa ympäri maailmaa.

Dubrovnikin upea vanhakaupunki ja legendaarinen Troija kuuluvat tähän, samoin kuin Australian Kakadu-kansallispuisto tai Kiinan kaivettu terrakotta-armeija. Tietysti myös Maltan ihana pääkaupunki Valletta ja arabialainen loisto Andalusian Granadassa. Ei pidä unohtaa Rhodoksen jättiläistä, Kappadokian tanssivia derwisheja tai Norjan uskomatonta Geirangerfjordia.

Nämä absoluuttiset matkakohteiden huiput löytyvät aina silloin tällöin TSS-matkavalikoimasta. Kuten esimerkiksi 4 tähden opintomatkalla "Kroatia & Montenegro", maailman kauneimmalla merimatkalla Hurtigruten-postilaivamme pitkin Norjan rannikkoa. Tai yksinoikeudella tutkimusmatkalla "Rhodos & Egeanmeri".

TSS:n verkkosivustolta käy heti ilmi: kohtaamme paljon enemmän mahtavia UNESCO:n maailmanperintökohteita: Istanbulissa ja Toscanassa, Lykiassa, Versailles'n linnassa, vieraillessamme Intian Taj Mahalissa tai Jordanian aavikkomaisemassa Wadi Rumissa. TSS:n maailmanperintömatkakohteiden luetteloa voi jatkaa hyvin pitkään.

Kaikki UNESCO:n maailmanperintökohteet ovat ainutlaatuisia todisteita ihmiskulttuurista sekä luonnonilmiöitä, jotka ovat poikkeuksellisen kauniita. Jotta jotakin voitaisiin pitää "maailmanperintönä" ja saada paikka UNESCO:n listalla, tarvitaan "erityinen universaali merkitys". Kulttuuri- tai luonnonperintökohteen on oltava ainutlaatuinen, aito ja koskematon. UNESCO:n listalle pääsyn kriteerit sisältävät esimerkiksi sen, että kyseessä on "ihmisen luomisvoiman mestariteos". Tai "ylivoimaiset luonnonilmiöt".

Antakaa näiden UNESCO:n nähtävyyksien innostaa teitä.