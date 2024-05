SDP:n Niina Malm: Kokoomuksen kanta laitaoikeistoyhteistyöhön vuotaa kuin seula

- On hyvin tiedossa, että laitaoikeiston tavoitteena on Euroopan heikentäminen, ja sitoutuminen demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioitukseen vaihtelee. Vahvaa Eurooppaa kannattavalle puolueelle ei pitäisi olla vähääkään vaikeaa todeta yksiselitteisesti, että tällainen yhteistyö ei meille sovi.

SDP on selkeästi ilmoittanut, ettei tee yhteistyötä laitaoikeiston kanssa. Kokoomukselle sen sijaan tuntuu olevan hyvin tärkeää pitää ovi avoinna yhteistyölle laitaoikeiston kanssa Euroopan parlamentissa, Malm sanoo.

- Pääministeripuolueella on täysi oikeus tehdä yhteistyötä Eurooppaa heikentävän laitaoikeiston kanssa, jos se niin haluaa. Päätöksestä tulisi kuitenkin kertoa äänestäjille suoraselkäisesti, eikä kiemurrella asian kanssa kuin mato koukussa.

Pääministeri Orpon linjaus, jonka mukaan kokoomus on valmis tekemään yhteistyötä laitaoikeistoon kuuluvan ECR-ryhmän kanssa, mutta ei kaikkien ECR-ryhmään kuuluvien puolueiden kanssa, on erittäin epäuskottava, Malm huomauttaa.

- Pääministeriltä on ilmeisesti unohtanut, että Euroopan parlamentissa yhteistyötä tehdään nimenomaan ryhmien välillä, ei yksittäisten puolueiden. Vai onko tarkoituksena sumuttaa äänestäjiä antamalla ymmärtää, että kokoomuksen on Euroopan parlamentissa mahdollista poimia rusinat laitaoikeiston pullasta?

Malmin mukaan kokoomuksen olisi syytä tehdä pikaisesti äänestäjille selväksi kriteerit, joilla se päättää, millaisten laitaoikeistopuolueiden kanssa se on valmis yhteistyöhön ja millaisten kanssa ei.

- Tähän mennessä pääministerin kertomat kriteerit – pro-Eurooppa, pro-Ukraina ja pro-oikeusvaltioperiaate – vuotavat kuin seula. Näiden kriteerien perusteella pääministeri Orpo päätyi eilen Ylen vaalitentissä ylistämään Italian Giorgia Melonia, jonka hallitus on juuri päättänyt laista, joka sallii abortin vastustajien pääsyn ”käännyttämään” aborttia odottavia naisia. Onko tämä kokoomuksen mielestä hyväksyttävää politiikkaa?



- Entä kelpaavatko kokoomukselle ruotsidemokraatit, jotka ovat juuri jääneet kiinni puolueen ylläpitämästä trollitehtaasta, joka levitti disinformaatiota ja lietsoi tarkoituksellista eripuraa sosiaalisessa mediassa? Äänestäjällä on oikeus tietää, jos kokoomukselle annettu ääni on vaarassa heikentää Euroopan turvallisuutta sekä edistää naisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien polkemista Euroopassa, Malm päättää.