Finnvera laski liikkeeseen miljardin euron joukkovelkakirjalainan

Finnvera takaa Nokian 5G-toimituksia Intian johtavan teleoperaattorin suurtilaukseen – Telesektorilla rahoitusjärjestely on Finnveran historian suurin 25.4.2024 09:16:37 EEST | Tiedote

Finnvera on myöntänyt Nokian 1,5 miljardin dollarin arvoisille 5G-toimituksille ostajaluottotakuun, joka on Finnveran historian suurimpia yksittäisiä rahoitusjärjestelyjä ja vientitakuita ja telesektorilla suurin. Nokian teknologiaa on mukana Intian 5G-vallankumouksessa, kun maailman kolmanneksi suurin teleoperaattori, Intian johtava operaattori Reliance Jio Infocomm Limited on viemässä Intiaa kattavaan 5G-verkkoon. Nokia uutisoi osuudestaan hankkeessa lokakuussa 2022. Rahoitusjärjestely oli keskeisessä roolissa mahdollistamassa vientikaupan syntymistä.