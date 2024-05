SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitukselta taas uusi naula kohtuuhintaisen asumisen arkkuun

– Petteri Orpon (kok) hallitus näyttää taas ideologisen värinsä ja todelliset karvansa, kun hallituksen tuoreen omistajaohjauspäätöksen myötä valtion erityistehtäväyhtiö A-Kruunu on tarkoitus myydä. Päätös on surullinen ja sen kärsijöitä ovat etenkin pienituloiset kaupunkilaiset, joilla edullisemman asumisen tarve on suurin, sanoo Heinäluoma.

– Tämänpäiväinen päätös myydä A-Kruunu, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, on järkyttävä. Tämä on jälleen uusi naula siihen arkkuun, johon hallitus hautaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon Suomessa. Päätös on jatkumoa ARAn valtuuksien heikentämisen, aso-tuotannon lopettamisen, korjausrakentamisen heikentämisen, energiaremonttitukien leikkaamisen, valtion asuntorahaston ryöstämisen pitkään synkkään listaan, päivittelee Heinäluoma. – Orpon hallitus todella haluaa tuhota kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset ja välineet Suomesta. Tämä ei ole asukkaiden, kuntien eikä valtiontalouden etu.

Erityisen huolissaan Heinäluoma on hallituksen asuntopolitiikan linjasta, kun se yhdistetään sosiaaliturvan leikkauksiin. – Kohtuuhintaisen asumisen tarve vain kasvaa lähivuosina. Hallitukselta puuttuu ymmärrys ja kauaskatseisuus asuntopolitiikasta. Suhdannetilannekin huutaa ratkaisuja rakentamisen ahdinkoon, mutta päätökset puhuvat toista kieltä, sanoo Heinäluoma. – A-Kruunun myyntipäätös on järjetön myös puhtaasti taloudellisista syistä, koska ARA-kohteiden myynti tehdään luovutuskorvauksella, eli summat ovat pieniä. A-Kruunulla olisi paljon enemmän arvoa valtion erityistehtäväyhtiönä edistämässä kohtuuhintaista asuntotuotantoa siinä tehtävässä, mihin yhtiö alun perin luotiinkin.

A-Kruunu on ollut aktiivisesti mukana myös erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa ja edistämässä alan uusia innovaatioita. – Kiertotalous, puurakentamisen edistäminen ja vähähiilisyys liittyvät vahvasti tulevaisuuden asumiseen, ja näitä A-Kruunu on ratkaisuissaan vienyt eteenpäin, muistuttaa Heinäluoma.

– Seuraavalla hallituksella on paljon korjattavaa asuntopolitiikan saralla. Poukkoileva politiikka ei vain ole toimijoiden eikä kaupunkiseutujen etu, kun asumisen ratkaisut tehdään pitkällä tähtäimellä, kuten kaikki rakentaminen. Hallituksen päätökset asuntopolitiikassa tuhoavat myös kasvun edellytyksiä etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla, päättää Heinäluoma.