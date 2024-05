Tärkeä muistutus äänioikeutetuille: Yli miljoona henkilöä on saanut europarlamenttivaalien äänioikeusilmoituksen sähköisesti

Europarlamenttivaalien äänestysaika alkaa keskiviikkona 29.5.2024. Digi- ja väestötietovirasto on lähettänyt äänioikeusilmoitukset toukokuussa kaikille äänioikeutetuille. Ne henkilöt, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Suomi.fi-viestit, ovat saaneet ilmoituksen ainoastaan sähköisessä muodossa. Jos Suomi.fi-viestit ei ole käytössä, ilmoitus on saapunut vanhaan tapaan paperipostina. Postitse lähetettävät äänioikeusilmoitukset on lähetetty siihen osoitteeseen, jonka henkilö on ilmoittanut osoitteekseen väestötietojärjestelmässä.

”Useat äänioikeutetut ovat saaneet tänä keväänä europarlamenttivaalien äänioikeusilmoituksen sähköisessä muodossa. Kaikki heistä eivät välttämättä muista, että ilmoitus äänioikeudesta tuleekin paperipostin sijaan sähköisenä Suomi.fi-viesteihin. Jos et siis ole saanut toukokuussa ilmoitusta äänioikeudesta kirjepostina, kannattaa kurkata Suomi.fi-viestit ja tarkistaa samalla, että oma sähköpostiosoite on siellä oikein. Ilmoitukset uusista saapuneista viesteistä tulevat sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut palveluun. Jos käytössä on Suomi.fi-mobiilisovellus, myös sovellus ilmoittaa uudesta saapuneesta viestistä”, kertoo Suomi.fi-viestien palveluomistaja Maria Juka-Lahdenperä Digi- ja väestötietovirastosta.

Digi- ja väestötietoviraston vaalipäällikkö Otto Palmu muistuttaa, että jokainen vaalipäivänä äänestämään aikova myös avaisi saapuneen ilmoituksen, oli se sitten saapunut paperisena tai sähköisesti, ja tarkistaisi siitä, miten ja missä voi äänestää.

”Varsinaisena vaalipäivänä 9.6. ei ole mahdollista äänestää muualla kuin äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. Siksi on tärkeää tarkistaa, mikä on oma äänestyspaikka. Äänioikeusilmoituksessa on tieto varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikasta, ja lisäksi liitteenä luettelo vastaanottajan lähialueen ennakkoäänestyspaikoista. Äänioikeutetun ei välttämättä tarvitse ottaa saapunutta äänioikeusilmoitusta mukaan äänestyspaikalle, vaan äänestämiseen riittää henkilöllisyystodistus. Äänioikeusilmoituksen mukaan ottamisesta on kuitenkin hyötyä silloin, jos äänestää ennakkoon ulkomailla, sairaalassa, vankilassa tai vanhainkodissa”, Palmu jatkaa.

Sähköiset ilmoitukset ovat merkittävä ekoteko

Äänioikeusilmoitusten lähettäminen sähköisenä on myös merkittävä ekoteko, sillä se säästää miljoonia sivuja paperia ja vähentää papereiden kuljettamisesta syntyviä päästöjä.

Suomi.fi-viestien käyttäjiä on nyt jo 1,3 miljoonaa. Viestien käyttäjä saa samaan palveluun useiden eri viranomaisten lähettämän postin sähköisessä muodossa. Palvelun kautta saapuu muun muassa viranomaispäätöksiä, laskuja, terveydenhuollon ajanvarausilmoituksia ja muita tärkeitä asiakirjoja. Näin Suomi.fi-viestejä käyttämällä voi vähentää tuntuvasti itselleen saapuvan paperin määrää. Palvelussa eri viranomaisilta saapuneet asiakirjat säilyvät tallessa ja helposti saatavilla.

Jo nyt Suomi.fi-viestejä käyttävien äänioikeutettujen ansiosta europarlamenttivaaleissa säästyy noin viisi miljoonaa paperiarkkia. Paperia voisi kuitenkin säästyä paljon tätä enemmänkin.

”Laskimme, että jos kaikki vuoden 2024 presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa äänioikeutetut olisivat saaneet äänioikeusilmoitukset sähköisesti, paperia olisi säästynyt lähes 29 miljoonaa arkkia. Tästä paperimäärästä kertyisi noin kolme kilometriä korkea pino. Se vastaa melkein kymmentä Eiffel-tornia päällekkäin”, havainnollistaa Juka-Lahdenperä.