A-Insinöörien Matias Hirvikoski uudet teknologiat -sarjan voittajaksi kansainvälisessä konsulttialan kilpailussa

Suunnittelu- ja konsulttialan eurooppalaisen järjestön EFCA:n (The European Federation of Engineering Consultancy Associations) kilpailussa uuden teknologiasarjan (Digital & New Technologies Category) voittajaksi on valittu A-Insinöörien datalähtöisen rakennesuunnittelun kehittäjä Matias Hirvikoski, 29 v.

Vuosittain järjestettävässä Future Leaders -kilpailussa jaetaan tunnustusta lahjakkaille, insinööripalvelujen suuntaa kansainvälisellä tasolla näyttäville nuorille osaajille.

Matias Hirvikoski on ollut edistämässä rakennussuunnittelun digitaalista kehitystä ja uusia sovelluksia Suomessa kotimaisista hankkeista käsin. Hänet tunnetaan mm. A-Insinöörien rakennusten konseptointiin ja vaihtoehtojen vertailuun kehittämästä Tower Generator -suunnitteluautomaatiosovelluksesta.

– Tuntuu hienolta saada suomalaiselle teknologiaosaamiselle tunnustusta. Hyviä pilotteja löytyy pitkin Eurooppaa, mutta haasteena on saada uudet menetelmät laajamittaiseen käyttöön. Suomessa olemme onnistuneet luomaan tuotteita, jotka vastaavat oikeisiin tarpeisiin ja ovat käytössä hankkeesta toiseen, Madridissa palkinnon vastaanottanut Matias Hirvikoski toteaa.

Rataliikenteen vaikutukset voi laskea kymmeniin tuhansiin taloihin kerralla

Hirvikoski osallistui kilpailuun maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella tärinää analysoivalla Vibmapper-sovelluksella, jonka ensimmäisiä alullepanijoita hän on ollut.

Erityisesti raideliikennehankkeisiin kehitetty Vibmapper poimii avointa dataa eri lähteistä, mallintaa runkomelun ja tärinän vaikutukset jopa kymmeniin tuhansiin kiinteistöihin ja auttaa tunnistamaan oikein mitoitetut vaimennusratkaisut. Sovellus on parantanut laatua ja säästänyt merkittävästi rahaa ja materiaaleja useissa ratahankkeissa, ja sillä on myös kansainvälistä vientipotentiaalia.

Datalähtöinen, algoritmeihin ja tekoälyyn nojautuva suunnittelu tulee lisäämään rakennusten ja maankäytön suunnittelun tuottavuutta huomattavasti.

– Niin paljon kuin koneälyyn perustuvat menetelmät säästävät aikaa ja vähentävät virheitä, ne eivät välttämättä edusta suurinta hyötyä, joka on skaalautuvuus. Pystymme laskemaan, analysoimaan ja luomaan ratkaisuja mittakaavoissa, jotka eivät olisi muutoin mitenkään mahdollisia. Tämä voi tulevaisuudessa nostaa suunnittelijoiden työn arvoa ja arvostusta yhteiskunnassa aika radikaalistikin, Hirvikoski arvioi.

Suomen ehdokkaat kilpailuun valitsi suunnittelu- ja konsulttialan toimialajärjestö SKOLin esivalintaraati. Suomen ehdokkaiden joukossa oli myös A-Insinöörien elinkaariasiantuntija ja kehityspäällikkö Katarina Varteva, joka on ollut kehittämässä mm. kotimaista Rakennustiedon julkaisemaa rakennusten käytönaikaista ympäristöluokitusta.

EFCA:n kilpailun loppukilpailussa oli tänä vuonna mukana 16 ehdokasta seitsemästä maasta.

