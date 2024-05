Alueellisen tilannekuvan kokoaminen pääteemana Itä-Suomen valmiustoimikunnan kokouksessa

Valtioneuvoston tilannekeskuksen edustajat kertoivat valmiustoimikunnalle valtioneuvoston tuottamasta alueellisesta tilannekuvasta, jonka koostamiseen myös osa valmiustoimikunnan jäsenistä osallistuu oman organisaationsa näkökulmasta.

Valtioneuvoston tilannekeskus toimii valtioneuvoston kansliassa. Tehtävänä on koota ja analysoida tietoa turvallisuustilanteesta sekä sellaisista häiriöistä ja niiden uhkista, jotka vaarantavat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Tilannekeskus myös hoitaa ja koordinoi tilannekuvan ylläpitämiseen, kokoamiseen, yhteensovittamiseen ja välittämiseen liittyviä tehtäviä ja jakaa yhteen sovitettua tietoa viranomaisille.

Lue lisää yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista (turvallisuuskomitea.fi)

Valmiustoimikunta keskusteli tilannekuvan koostamisen kehittämisestä sekä kootun tiedon hyödyntämisestä Itä-Suomen alueen viranomaiskentällä.

”Haasteena on ollut, että käytännöt ovat erilaiset eri alueilla myös Itä-Suomessa ja fiksu yhdenmukaistaminen on varmasti järkevä tavoite”, totesi valmiustoimikunnan puheenjohtajana toiminut Markku Tervahauta.

Keskustelussa todettiin, että on tärkeää säilyttää se hyvä, mikä meillä jo on ja korjata sitä, mistä jotain kehitettävää löytyy. Hyviä käytäntöjä on olemassa. Olennaista on yhdenmukaisen tiedon synnyttäminen. Lisäksi tilannekuvan kokoamisessa tärkeää on myös tilannekuvan vaihdon näkökulma. Tulevaisuudessakin tarvitaan alueellisia toimijoita, joilla on velvollisuus koota alueellista tilannekuvaa ja myös lainsäädännön tulisi tukea tätä.

Valmiustoimikunta kävi läpi myös varautumisen tilannekuvaa Itä-Suomessa. Viranomaisyhteistyö jatkuu tiiviinä ja alueella järjestettävissä harjoituksissa ollaan aktiivisesti mukana.

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää alueelliset POKA24- ja SAVO24 -valmiusharjoitukset syksyllä 2024. Harjoitusten tavoitteena on kehittää väestönsuojelun valmiutta, poikkeusoloihin varautumista ja valmiussuunnittelua väestön siirtämisen varalle.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa, toimia alueellisen varautumisen yhteensovittamisen sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat sekä hyvinvointialueet. Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat Itä-Suomen alueelta.

