Mansaaren voittajalegenda Dunlop Imatranajoon

Kymmenille tuhansille katsojille on tarjolla erityistä herkkua, kun moottoripyöräilyn kansainvälinen IRRC-katuratasarja (International Road Racing Championship) vierailee jälleen Imatralla 4.-7. heinäkuuta. Historian toiseksi eniten luokkavoittoja pitkälti yli satavuotisen historian omaavassa, Ison-Britannian ja Irlannin välisellä merialueella sijaitsevalla Mansaarella järjestettävässä Isle of Man TT -kilpailussa napsinut Michael Dunlop haluaa korjata Imatranajon parin vuoden takaisen epäonnensa. Kokenut, voitontahtoinen sekä aggressiivisesta ajotyylistä tuttu kuljettaja janoaa vain ykköstilaa Imatralla.



Dunlop saa 58:tta kertaa järjestettävässä Imatranajossa vastaansa niin kovat kotimaiset ajajat Erno Kostamon johdolla kuin muitakin maailman parhaita kansainvälisiä katuratakuljettajia. Ja Dunlopin edellisellä Suomenvierailulla nimenomaan Kostamo oli se kuljettaja, joka kulki voitosta voittoon IRRC Superbike -luokassa. Kostamo hallitsi Imatranajoa myös viime suvena.



Imatra on IRRC-kauden 2024 kolmas osakilpailupaikkakunta. Takana on 11.-12. toukokuuta ajettu Hollannin viikonloppu ja ennen Imatraa kilpaillaan Saksassa 14.-16. kesäkuuta. Imatran jälkeen ajetaan vielä Belgiassa, Tsekissä ja Saksassa.



Imatranajo käynnistyy Imatran keskustassa järjestettävällä avajaisjuhlalla torstaina 4. heinäkuuta. Yleisöllä on tuolloin mahdollisuus tavata ja jututtaa kuljettajia sekä hakea heiltä nimmareita ja ottaa kuvia heidän kanssaan. Varsinainen kilpailu Jarno Saarinen Circuit Imatra -radalla starttaa perjantaina vapailla harjoituksilla ja aika-ajoilla. Kilpailulähdöt ovat vuorossa lauantaina sekä sunnuntaina, joka huipentuu viikonlopun nopeimpien kuljettajien King of Imatra -lähtöön.



Imatran Moottorikerhon isännöimässä kilpailussa kamppaillaan luokissa IRRC Superbike, Open Superbike, IRRC Supersport, Open Supersport, sivuvaunut, Classic Superbike, Retro Superbike ja GP250.



