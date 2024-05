Päällystystöitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa viikolla 22

Satakunnassa jatkuu vielä alkuviikosta kantatien 43 päällystystyöt välillä Eura-Harjavalta. Tämän jälkeen kalusto siirtyy Poriin valtatielle 2, jossa päällystetään yötyönä Porin keskustan kohdalla välillä Tikkula-Tiilimäki. Näiden lisäksi päällystystöitä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään pienemmillä teillä Maskussa, Porissa ja Merikarvialla.

Muita viikon 22 päällystyskohteena olevia teitä:

Seututie 269 Reposaari

Yhdystie 12409 Masku Kurittula

Yhdystie 12410 Masku Halisoja

Valmistelevia töitä tehdään seuraaville teillä:

Yhdystie 13023 Ahlainen

Yhdystie 13167 Strikantie

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan. Valtatie 2 Porin keskustan kohdalla päällystetään yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on syytä noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Liikennejärjestelyt voidaan palauttaa ennalleen, kun kohde on kokonaisuudessaan valmis

Alennetut nopeusrajoitukset ovat puhututtaneet viime aikoina paljon. Kohteilla on havaittu olevan alennettuja nopeusrajoituksia, vaikka päällystystyöt näyttäisivät valmistuneen jo jokin aika sitten.

Työnaikaiset alennetut nopeusrajoitukset voidaan palauttaa ennalleen kuitenkin vasta, kun kohde on kokonaisuudessaan valmis. Päällystystöiden jälkeen kohteelle maalataan vielä ajoratamerkintöjä, tehdään reunatäyttöjä ja osaan kohteista jyrsitään myös täristäviä ajoratamerkintöjä. Viimeisteleviin töihin kuuluvat myös siltojen liikuntasaumojen uudelleen sahaukset tai saumaukset. Työvaiheissa saattaa kestää. Tiemerkintöjä voidaan tehdä useamman viikon ajan ja sen jälkeen nopeusrajoitusten palauttamiseen saattaa mennä vielä pari päivää. Kun kaikki viimeistelevät työt ovat valmistuneet, voidaan varoitusmerkit poistaa ja nopeusrajoitukset palauttaa ennalleen.

Säät ja konerikot voivat myös vaikuttaa aikatauluihin. Tänä vuonna päällystystöitä on paljon koko maassa, minkä vuoksi on tarpeen ottaa huomioon myös valtakunnallisten resurssien yhteensovittaminen.

Lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy verkkosivuilta:

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824