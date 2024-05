Tämä Cava Espanjasta ilahduttaa erinomaisella hinta-laatusuhteellaan

Cava ei ole kuten ennen! Cava oli ennen synonyymi erittäin hyvälle hinta-laatusuhteen, samppanjamenetelmällä tehdylle kuohuviinille. Aina varma valinta! Tämä muuttui muutamia vuosia sitten, kun Cavan valmistualuetta laajennettiin Kataloniasta, Pohjois-Espanjasta käsittämään käytännössä koko Espanjan eri viininvalmistusalueet. Valmistusalueen laajennuksesta johtuen kuluttajan pitää tietää, tehdäänkö viini Etelä- vai Pohjois-Espanjassa.

Mistä kuluttaja tietää eron? Sen tietäminen on vaikeaa ja vaatii pullon tekstien tulkitsemisen osaamista.

Marqués de Monistrol on yksi suurimmista Cavan tuottajista, joka aloitti Cavan tuotannon jo 1880-luvulla. Tila sijaitsee Kataloniassa Penedèsin sydämessä, 40 km Barcelonasta lounaaseen. Cava valmistetaan perinteisillä menetelmillä, eli samalla kuin samppanja. Viini käy toisen kerran pullossa, jonka jälkeen se saa levätä määrätyn vähimmäisikäytysajan hiivasakan kanssa ennen kuin hiivasakka poistetaan. Myös vuosikerrattomia Cavoja kypsytetään täällä tavallista pitempään – vähintään 12 kuukauden ajan – jotta viini ehtii kypsymään ja kehittymään elegantiksi makuelämykseksi. Tätä kyseistä Cavaa, Monistrol Selección Especial Cava Brut, kypsytetään 15 kuukautta maanalaisissa kellareissa. Mikä viinistä tekee Fiksulöydön arvoisen löydön? Jälleen kerran maku. Voidaan myös todeta että alle 12 € maksava luomucava, joka on tehty Cavan valmistuksen ydinaluella Kataloniassa on todellinen löytö. Meitä ilahduttaa erityisesti viinin monikäyttöisyys. Tämä viini toimii skoolatessa ja buffetruokien kevyenä kaverina.

Tässä Fiksuviinin viiniasiantuntijoiden arvioita viinistä:

Kirkas viini, jolla on kaunis vaalea oljenkeltainen väri ja runsaat kuplat.

Tuoksu on puhdas, runsaahko, raikas ja nuori. Tyylikkäässä sekä suoraviivaisessa hedelmäisessä tuoksussa kypsää Granny Smith omenaa, limen ja sitruunan kuorta.

Maku on kuiva, puhdas ja raikas ja alku hapokas, mutta samalla raikkaan hedelmäinen. Maun intensiteetti on keskirunsas. Maussa on tuoksunsa aromeja, mutta enemmän sitrushedelmien kautta. Maun lopussa kuvaan tulee vihreän omenan maku. Alkoholipitoisuudeltaan tämä on keskitasoa ja makumaailmaltaan sitrushedelmäinen ja raikkaan omenainen. Keskipitkä puhdas jälkimaku päättyy omenan sekä sitruunankuoren makuun.

Tämä kuohuviini on maukas ja raikas sekä helposti lähestyttävä. Monistrol on hyvä aperitiivi juhlakäyttöön ja raikkaan hapokkutensa myötä se sopii pikkunaposteltavien kaveriksi. 12€ hinnalla oikein hyvä juhlajuoma, joka pesee valtaosan kalliimmista Proseccoista. Tarjoile viini 8-asteisena kuohuviinilasista tai kapeasta tulppaanilasista.

-Petri Pellinen 88 / 100 p.

Viini on oljenkeltainen eloisilla kuplilla.

Ujohkossa tuoksussa korostuvat sitruunan, kypsän päärynän ja keltaisen omenan sävyt, joita täydentää hienovarainen mineraalisuus.

Viini on kuiva ja keskitäyteläinen pehmeällä ja miellyttävällä moussella. Jäännössokerin määrä (11 g/l) pyöristää viinin korkeaa hapokkuutta ja viini maistuu sokeripitoisuuttaan kuivemmalta. Viini on kaikilta osin tasapainossa!

Maku on raikas ja selkeäpiirteinen toistaen tuoksun aromeja. Intensiteetti on yllättävän runsas. Mineraalisuus ja kypsä omena korostuvat etenkin viinin keskipitkässä jälkimaussa.

Maukkaan hedelmäinen Monistrol Cava Organic ei koreile kompleksisuudellaan, mutta osoittautuu yllättävän tasapainoiseksi kuohuviiniksi noin kymmenen euron hintaluokassa. Erinomaista vastinetta rahoille!

Monistrol Cava Organic sopii mainiosti kenen tahansa jääkaappiin kesän yllättäviin hetkiin. Tämän kanssa ei tarvitse odottaa täydellistä tilaisuutta — kilistäminen on paikallaan, olipa juhlan aihe pieni tai suuri! Oppikirjaesimerkki laadukkaasta kympin Cavasta.

-Oscar Hagfors 87/100

Tässä erinomainen Cava arvostetulta tuottajalta, mikä sopii hetkeen kuin hetkeen!