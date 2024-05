Kauppakeskus Myllyssä pääsee nyt rillottelemaan

Asiakkaiden odottama Amarillo on tänään avattu Kauppakeskus Myllyssä Myllytorin 2. kerroksessa. Legendaarinen Amarillo tarjoaa rillottelua ja Meksikosta inspiraationsa saaneita makuja. Myös Kauppakeskus Myllyn täysin uudistunut Coffee House on avoinna lauantaista 25.5. alkaen.

Amarillo-ravintoloiden miljöötä on uudistettu viimeisten vuosien aikana ja se erottautuu ravintolamarkkinassa monipuolisena viihtymisen paikkana. Runsas meksikolaishenkinen snacks-menu on suunniteltu siten, että suurempikin seurue voi koota monipuolisista vaihtoehdoista kattauksen yhdessä jaettavaksi. Moni valitsee Amarillon burgereiden vuoksi, ja klassikoksi noussut Amarillo Big Burger onkin ravintolaketjun myydyimpiä annoksia. Listalla on myös vegaanisia annoksia.

Amarillossa asiakkailla on mahdollisuus tutustua menuun sekä tilata annokset ja juomat myös digitaalisesti.

– QR-koodin skannaamalla saat näkyviin ruokalistan kaikki annokset kuvineen. Digitaalinen tilausmahdollisuus helpottaa ja nopeuttaa asiointia monella tapaa. Voit rauhassa tutkia eri vaihtoehtoja ja tehdä tilauksesi heti, kun olet päätöksesi tehnyt. Myös lisätilauksia on vaivatonta tehdä jonottamatta, sanoo ryhmäpäällikkö Katja Honkanen Turun Osuuskaupasta.

Coffee House. Tauko.

Kauppakeskus Myllyn tuttu Coffee House avataan lauantaina 25.5. täysin uudenlaisena. Kyseessä on koko Coffee House -ketjun ensimmäinen täysin uuden ilmeen ja konseptin mukainen kahvila, jossa voit nauttia omannäköisesi tauon kaiken muun keskellä.

Coffee Housen tuotteissa ja esillepanoissa on huomioitu vuorokauden ajat sekä kaikilla aisteilla nauttiminen. Kattava valikoima on tarjolla koko päivän, mutta aamupäivällä painottuvat suolaiset ja iltapäivällä makeammat annokset. Lounasaikaan tarjoillaan Italiasta inspiraationsa ammentava raikas ja runsas pizzatyylinen leipä, josta leikataan paikan päällä annospaloja.

- Perinteisen kahvin lisäksi erilaisten kylmien juomien suosio on nyt rajussa kasvussa, ja se näkyy myös valikoimissamme. Erilaisten kylmien kahvien lisäksi tarjolla on myös Coffee Housen omalla reseptillä tehtyjä hedelmäisiä jääteevaihtoehtoja. Kahvin ystävien iloksi tuomme valikoimiin Robert Paulig Roasteryn vain Coffee Houselle kehittämän oman kahvisekoituksen. Tämä pienpaahtimon paahtama kahvi paahdetaan itse tuotetulla aurinkoenergialla ja on 100 % vastuulliseksi varmennettua kahvia, kertoo ryhmäpäällikkö Katja Honkanen.

**

Perjantaina klo 17 ensimmäiset 50 Amarillon asiakasta saavat Amarillo-ämpärin ja viikonlopun aikana asiakkaat voivat osallistua arvontaan, jossa palkintona on 50” taulu-tv.

**

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Katja Honkanen, puh. 010 764 4219