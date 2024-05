Osuuskauppa Suur-Savo tuo Saimaan lautaselle

Kampanjan ajatus on kiinnittää asiakkaiden huomio lähialueen laadukkaisiin tuotteisiin ja olla näkyvä osa Taste Saimaa -hanketta. Tätä varten Osuuskauppa Suur-Savossa kehitettiin oma tuotesarja Taste Saimaa -henkeen. Vuoden kestävän kampanjan aikana tuodaan ravintoloiden listalle kahden-kolmen kuukauden välein uusi lähituottajien raaka-aineista valmistettu annos.

Lähituottajien raaka-aineita käytetään Osuuskauppa Suur-Savon ravintoloissa jo nyt niin paljon kuin mahdollista, mutta nyt listalle tuodaan erityiset Taste Saimaa -annokset. Kukin annos on saatavilla vain rajoitetun ajan ja vain yhdestä ravintolasta per kaupunki: Mikkelissä Gastropub Einosta, Savonlinnassa ravintola Majakasta ja Pieksämäellä UKKO Bistor & Delistä.

− Kesäkuussa starttaavan kampanjan pääaines nostetaan Saimaasta. Muikut saavat ylleen perinteisen ruispaneroinnin, kylkeen tarjoillaan tuhti annos ”dirty fries” ‑ranskalaisia piimä-tillimajoneesin ja paahtovoimajoneesin kanssa. Koko setti kruunataan kirjolohen mädillä, fetamuruilla ja kevätsipulilla. Testaajaryhmät Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä olivat aivan hurmioissaan! Sen lisäksi, että annos oli hurjan hyvää, sitä oli riittävästi, kuvailee ravintolanjohtaja Ulla-Maija Myllymäki Osuuskauppa Suur-Savolta. − Syksyllä tarjolla on Putkisalon kartanon karitsaa metsäsienirisotolla.

Saimaa-ruokakampanjan taustalla ovat kolme kerimäkeläislähtöistä media- ja ravintola-alan vaikuttajaa: Toni Härkänen, Jussi Silvennoinen ja Veli-Matti Nousiainen. Ammattikuvaajista ja ‑kokeista koostuva kolmikko ryhtyi reilu vuosi sitten suunnittelemaan erilaisia alueen ruokakulttuuria kehittäviä konsepteja ja aloitti mm. Saimaa Barbecoa -tilin ylläpitämisen sosiaalisessa mediassa. Yhteistyö Osuuskauppa Suur-Savon kanssa sai alkunsa Saimaa Lautasella -hankkeen järjestämillä yrittäjien pikatreffeillä Savonlinnassa viime vuoden lopulla ja jalostui kolmeen uniikkiin ravintolaan kohdentuvaksi, vuoden mittaiseksi Saimaa-kampanjaksi. Uusien kiinnostavien reseptien lisäksi kampanjaan liittyen toteutetaan runsaasti kuva- ja videosisältöä sekä sosiaalisen median julkaisuja, jotka syventävät tietoa raaka-aineista ja niiden matkasta lautaselle.

− Mielestämme alueemme raaka-aineet ja ruokatuotteet ansaitsevat tulla nykyistä monipuolisemmin käytetyksi ja laajemmin esiin nostetuksi. Oli siis hienoa, että Osuuskauppa Suur-Savo jakoi tämän näkemyksen kanssamme ja pääsimme yhteistyössä luomaan jotain aivan uutta alueen ruokakulttuuriin, kertovat projektin sisällöntuotannosta vastaavat kuvaajat Härkänen ja Silvennoinen.

Taste Saimaa – Saimaa on vuoden 2024 European Region of Gastronomy

Saimaan alueelle on myönnetty kansainvälinen European Region of Gastronomy –status tunnustuksena itäisen Suomen ainutlaatuisesta ruokakulttuurista. Statuksen myötä Saimaan alue on mukana International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism - ruoka- ja kulttuurimatkailun verkostossa, joka edistää ruokakulttuurin monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä. Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuonna tavoitteena on nostaa Saimaan alue kansainvälisesti kiinnostavaksi matkailukohteeksi, ruoka ja kulttuuri keskiössä.