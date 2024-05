Liftin hintoihin esitetään muutoksia – tavoitteena selkeyttää ja yhdenmukaistaa hinnoittelua

Tällä hetkellä Liftin kertalippujen hinnat vaihtelevat maksuvaihtoehtojen välillä.

Esimerkiksi Waltti-sovelluksessa mobiililippu maksaa 3,00 €, kun edullisimmillaan lipun saa ostettua matkakortilla hintaan 1,33 €. Lisäksi matkan voi maksaa lähimaksulla (1,50 €), käteisellä (2,00 €) tai kumppaneiden sovelluksissa (1,50 – 3,00 €).



Muutosehdotuksessa hintoja yhdenmukaistetaan ja A-vyöhykkeellä aikuisen kertamatkan hinta on 1.7.2024 lähtien 1,70 € kaikilla muilla maksutavoilla käteistä lukuun ottamatta. Käteismaksulla lipun hinta olisi jatkossa 2,20€.



– Haluamme tehdä hinnoittelusta entistä selkeämpää ja asiakasystävällisempää. Bussilippujen hinnat ovat muutoksen jälkeenkin Suomen edullisimpien joukossa, joukkoliikenneasiantuntija Anastassia Backlund kertoo.

Valikoimaan lisätään 90 päivän kausilippu

Muutoksen yhteydessä valikoimaan lisätään 90 päivän kausilippu, joka on jo tarjolla useissa muissa kaupungeissa.



– 90 päivän lipulla haluamme kannustaa aktiiviseen joukkoliikenteen käyttöön ja vähentää kausilippujen ostokertoja, Backlund sanoo.

Muutoksen taustalla on myös kaupungin talouden tasapainottamistoimet. Liftin tavoitteena on kasvattaa matkojen määrää 100 000 matkalla per vuosi aina vuoteen 2027 asti. Hintojen yhdenmukaistamisella tavoitellaan puolestaan noin 0,2€ korotusta keskimääräiseen matkan hintaan.

– Nykyiset hinnat määriteltiin alkuvuodesta 2022, jonka jälkeen joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset ovat nousseet noin 15 %. Lisätuloilla pyritään kattamaan kasvaneet järjestämiskustannukset, Backlund kertoo.