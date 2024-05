Pohjois-Savon elinkeinoelämän investointisuunnitelmat 13,1 miljardia euroa

Pohjois-Savon suhdannetilanne hiipunut ja kasvuennusteet odottavat 29.4.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Kevään suhdannetilanne Pohjois-Savossa on edelleen haastava, eikä odotuksissa vuoden alkuun verrattuna ole muutosta. Vaikka suhdannetilanne on pysynyt alamaissa, elinkeinoelämän usko parempaan tulevaan on pysynyt korkeammalla, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin suhdannebarometrista.