Burgerimiehet makkaratehtailijoiksi, Perniön Liha saa uudet ja vanhat omistajat

Salossa toimivan, vuonna 1930 perustetun perheyrityksensä Perniön Lihan takaisin ostanut Himanto on kerännyt makkaratehtaan osakkaiksi ja taustavaikuttajiksi suomalaista ruokateollisuuden huippuosaamista. Uuden Perniön 1930 Oy:n osakkaita ovat mm. HKScanin entinen toimitusjohtaja ja maanviljelijä Tero Hemmilä, burgerimiehinä tunnetut ravintolayrittäjät Akseli Herlevi ja Ossi Lahtinen, Perniön lihan aiempi sijoittaja ja kehittäjä Pekka Siivonen-Uotila ja joukko muita sijoittajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Tero Hemmilä.

”Suomalaiset rakastavat makkaraa, mutta toimialamme tarvitsee myös laatu edellä -ajattelua. Bulkkia ja halpaa nakkia on tarjolla kylliksi, mutta me keskitymme tuotteisiin, joissa näkyy paitsi asiakkaiden, myös maaseudun ja raaka-aineiden tuottajien arvostus. Laadukas makkara voi olla täysin salonkikelpoinen tuote, joka miellyttää vaativampaakin gastronomian harrastajaa”, kertoo jo toistamiseen saman makkaratehtaan toimitusjohtajana aloittava Rami Himanto.

Burgerimiehistä myös makkaramiehet

Makkarabisnekseen mukaan tulo on Naughty BRGR -hampurilaisravintolaketjun perustaneelle Akseli Herleville ja Ossi Lahtiselle luonteva askel. Burgerimiehet ovat nimeään kantavassa ruokamatkailuohjelmassa tutustuneet myös maailman parhaisiin hot dog -ravintoloihin ja perustivat niiden inspiroimana viime vuonna oman Pups Hot Dogs and Fries -hodarikonseptin.

”Olemme kiertäneet kuvauksissa maailman parhaita hodariravintoloita ja ihmetelleet, miksi Suomessa ei kukaan vielä tee samaa. Makkara on kansallisruokaamme, joten ei tarvittu paljoa mielikuvitusta tehdä siitä jotain ihan muuta kuin mihin Suomessa oli totuttu. Hodareille on tapahtumassa burgereiden kaltainen premiumisaatio, ja ne kyllä löytävät myös tiensä myös ravintoloiden ruokalistoille”, kertoo nyt myös makkarayrittäjä Akseli Herlevi ja jatkaa:

”Olemme tehneet Perniön kanssa pitkään yhteistyönä, viimeisimpänä Pupsin nakit, ja homma on aina toiminut täydellisesti. Nyt avautui mahdollisuus tulla nakkibisnekseen mukaan, joten siihen tartuttiin. Perniön makkaratehtaalla on upea historia ja sitä arvostetaan alalla sekä kuluttajien keskuudessa. Tulemme innovoimaan valikoimaan lisää lihatuotteita sekä vähittäiskauppaan, että ruoka- ja teollisuuspuolelle. Ja kuten aina, maku on tärkeintä ja tekeminen vastuullista.”

Perniön Lihan liikevaihto osana Fodeliaa on ollut noin 5 miljoonaa euroa. Liiketoimintakauppa on osa järjestelyä, jossa Fodelia Oyj luopuu Perniön Lihan ja Helsingin Makkaratehtaan liiketoiminnasta. Perniön 1930 Oy ostaa Perniön Lihan liiketoiminnot, Helsingin Makkaratehdas -brändin ostaa Tapola.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Rami Himanto, 044 735 8813, rami.himanto@pernion1930.fi