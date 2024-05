Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 22

Ti 28.5. klo 17

Minna Lindgren: Soteorpo (Teos) JULKKARIT

Olet lämpimästi tervetullut juhlimaan Minna Lindgrenin Soteorpo-romaanin ilmestymistä!

Soteorpo on synkän humoristinen romaani ihmisistä, jotka erkaantuvat toisistaan ja muusta maailmasta, ja pamfletti yhteiskunnastamme, jossa omaishoitajat jätetään täysin yksin.

Pirjosta tulee Alzheimeria sairastavan miehensä Markun omaishoitaja. Koska määrärahoja on supistettu ja kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirretty osaksi laajaa hyvinvointialuetta, apua ei löydy mistään. Jokainen vaipanvaihto, seiniltä siivottu ateria, nöyryyttävä pankkineuvottelu ja tuntemattomaksi muuttuneen puolison huitaisu sulkee pariskunnan yhä syvemmälle painajaiseen.

Pirjo on yksin miehen rinnalla, joka on hänkin yksin, sairauteensa käpertyneenä. Umpiuupuneena Pirjo ei enää tiedä, mikä vuosi on, kumpi heistä on hullumpi, kumpi kaipaa enemmän apua.

Lindgren kirjoittaa pettämättömällä vainullaan tarinan, joka kertoo yhteiskunnasta ehkä enemmän kuin haluaisimme nähdä.

Tilaisuudessa Lindgreniä haastattelee toimittaja Reetta Meriläinen.

Ke 29.5. klo 15.30–16.30

Juha Pekkanen ja Markku Seuri: Sisäilma, sisäympäristö ja terveys (Tietosanoma)

Tutkittua tietoa sisäilman terveysvaikutuksista ja riskien arvioinnista

Juha Pekkasen ja Markku Seurin uusi teos tarjoaa kokonaiskuvan sisäilman ja erilaisten epäpuhtauksien terveysvaikutuksista erityisesti Suomessa. Teos antaa runsaasti tietoa yksittäisistä sisäilman tekijöistä sekä oireilun ja muiden terveysvaikutusten syistä. Mukana on perustiedot riskien arvioinnista ja -hallinnasta sekä ohjearvoista ja keskeisistä viranomaisohjeista. Teos tarjoaa tietoa myös alan kehityksestä ja taustoittaa aiheeseen liittyneitä ristiriitoja.

Tekijöitä sisäilmakysymyksistä haastattelee toimittaja Olli Seuri.

Juha Pekkanen on kansanterveystieteen professori Helsingin yliopistossa ja tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Markku Seuri on työterveyshuollon erikoislääkäri ja työlääketieteen dosentti.

Ke 29.5. klo 17.30

Tomi Huttunen (toim.): Henkinen muuri – suomalaisvenäläiset kirjallisuussuhteet 1800–1930 (SKS)

Tiesitkö, että ensimmäisen fiktiivisen matkan Venäjältä Suomeen teki naiskirjailija?

Entä tiesitkö, ketä venäläistä kirjailijaa käännettiin Suomessa ensimmäisenä?

Entä tiesitkö, kuka suomalaiskirjailija tapasi Nikolai Gogolin?

Entä kuka suomalainen venäjänopiskelija vieraili Tolstoin luona?

Rajanaapureiden Suomen ja Venäjän välillä ei ole koskaan ollut kyse harmonisesta kumppanuudesta – ei politiikassa eikä kirjallisuushistoriassa. Jo autonomian aikana suomenmielisyys otti yhteen Venäjän kolonialistisen kielipolitiikan ja slavofilian kanssa.

Toisaalta maiden välillä on aina ollut monikulttuurinen rajapinta – pietarinsuomalaisia, inkeriläisiä, Viipurin monikielisiä, baltiansaksalaisia ja karjalaisia sukuja, kirjallisia toimijoita ja

kääntäjiä.

Suomalaisvenäläisiä kirjallisuussuhteita, kontakteja ja käännösten historiaa ei ole aiemmin systemaattisesti selvitetty. Missä määrin suomalaiskirjailijoilla on ollut kontakteja

venäläisiin, ja miten vaikutteet ovat liikkuneet? Kokoomateos täyttää olennaisia aukkoja kirjallisuussuhteiden historiassa. Venäläisen kirjallisuuden ruotsinnokset ja suomennokset

ovat vanhempia kuin aiemmin on luultu, ja suomalaisen kirjallisuuden venäjännöksiä on tehty enemmän kuin on tiedetty. Uusi ja runsas tutkimustieto piirtää kuvan vääjäämättömän ylirajaisesta suomalaisen ja venäläisen kirjallisuuden historiasta.

Kirjan kirjoittajat: Natalia Baschmakoff, Liisa Byckling, Nikita Drozdov, Ben Hellman, Tomi Huttunen, Natalia Jakovleva, Tintti Klapuri, Erja Laurila-Hellman, Viola Parente-Čapková, Mika Pylsy, H. K. Riikonen, Aleksandr Sobolev, Roman Timentšik, Riku Toivola, Harri Veivo ja Mikko Ylikangas

Kirjan on toimittanut Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Tomi Huttunen ja kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Keskustelu on osa Rosebudin Karamazovin kantapöytä -sarjaa.

To 30.5. klo 16.30

Meri Valkama: Perinnönjako – Keskusteluja Tarja Halosen politiikasta (S&S)



Tervetuloa seuraamaan toimittaja Meri Valkaman haastattelua!

Kun Venäjä helmikuussa 2022 hyökkäsi Ukrainaan, alkoi syyllisten etsiminen. Suomessa moni suuntasi syyttävän sormensa entiseen presidenttiin Tarja Haloseen, joka oli vuosia rakentanut lämpimiä suhteita Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Vuosi sodan alkamisen jälkeen Meri Valkama ryhtyi käymään Tarja Halosen kanssa keskusteluja maailmanpolitiikasta. Valkama halusi selvittää, mitä Halonen itse ajattelee vanhoista päätöksistään. Millaisessa maailmassa ja minkälaisen tiedon varassa ne tehtiin? Entä oliko mahdollista, että koko elämänsä rauhan puolustamiselle omistanut päättäjä olisi tullut tahattomasti edistäneeksi mahdollisuutta sotaan?

Valkama seurasi vuoden 2023 ajan Halosen työtä niin Suomessa kuin maailmalla. Sen aikana paljastui jotakin hätkähdyttävää: silloinkin, kun ajattelemme maailman matkaavan kohti parempaa, ympärillä on lähinnä kaaosta. Sen keskellä maailman päättäjien on tehtävä parhaansa.

Mitä tästä kaikesta ajattelee Halonen? Mikä saa kahdeksankymppisen presidentin edelleen kiertämään maailmaa ja sen kriisipesäkkeitä? Ja miksi YK:n pääsihteeri António Guterres soittaa juuri Haloselle, kun hän ei tiedä, mitä tehdä?

Meri Valkama on yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyvä tutkiva journalisti ja kirjailija. Valkaman esikoisromaani Sinun, Margot (WSOY) julkaistiin 2021. Romaani sai ylistävät arviot ja voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon.

Pe 31.5. klo 16.15

Saara Cantell: Tuulensuojaan (Tammi)

Mistä löytää tuulensuoja, kun elämä pettää?

Laura ja Saima joutuvat kumpikin tahoillaan luopumaan lapsihaaveistaan. Herkkävireinen romaani kysyy, mistä löytää tuulensuoja, kun todellisuus ympärillä pettää ja valo hetkeksi katoaa.

Lauran elämä järkkyy. Toive äitiydestä raukeaa, kun avopuoliso Henri vetoaa ilmastosyihin ja ilmoittaa haluavansa pysyä lapsettomana. Samaan aikaan kaivoshanke uhkaa Kaislaniemeä, Lauran kukoistavaa kesäkeidasta, jonka puutarhaa hän on vaalinut vuosia yhdessä ukkinsa kanssa. Mitä jos edes rakkain maisema ei ole ikuinen?

Saima kohtaa elämänsä rakkauden Fransin 1930-luvun Helsingissä. Urheilullinen ja isänmaallinen lääkäri vastaa kaikin tavoin ajan arjalaista ihannetta. Hetket Fransin sylissä ovat sykähdyttäviä, mutta pian suhde muuttaa Saiman tulevaisuuden suunnan pysyvästi.

Saara Cantellin romaani kietoo eri vuosikymmenillä elävien naisten kohtalot kiehtovasti yhteen. Haastattelijana Petra Maisonen.



Pe 31.5. klo 17

Sinikka Vuola: Myrskyn anatomia (WSOY) ja Mikko Kauppila: Terveisin K (Teos)



Kokeellisen kirjallisuuden taitajan Sinikka Vuolan Myrskyn anatomia on ajaton romaani nuoresta naisesta, joka elää nimettömässä eurooppalaisessa kaupungissa kaksossiskonsa ja sotatraumoihinsa eksyneen isänsä kanssa. Äidin poissaolo on jättänyt naiseen tyhjyyden, jota tarjoutuu täyttämään mies, johon molemmat siskot rakastuvat.

Esikoiskirjailija, näyttelijä Mikko Kauppilan Terveisin K kertoo opiskelijapojasta, joka jää vieraassa kaupungissa ulkopuoliseksi. Äiti on läsnä liikaakin, mutta poikaansa hän ei kuule. Lohtua tuo muisto P:stä, parhaasta ystävästä, johon K heijastaa itseään, ja ihastus A:han, hurmaavaan opiskelutoveriin. Kun tunteet eivät saa vastakaikua, alkaa K ankaran askeesin, joka yltyy kattamaan koko olemisen.

Vuolaa ja Kauppilaa yhdistää intohimoinen suhde kieleen, tarkka ilmaisu ja muodontaju. Kirjailijoiden teokset ovat viittausten ja symbolien mosaiikki, josta merkitykset kumpuavat kauemmas kuin pelkkä tarina yltää.

Tilaisuudesssa haastattelijana Teoksen kustannuspäällikkö Päivi Koivisto



Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava