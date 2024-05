SDP:n Kumpula-Natri: Sääntelyä ei tehdä tekoälyä vastaan, vaan ihmisten puolesta

- Vain sääntelemällä tekoälyn käyttöä voimme varmistaa, että sitä käytetään ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. On selvää, että digitalisaatio ei ole pysähtymässä eivätkä siihen liittyvät uhat ja ongelmat vähene. Siksi on nurinkurista, että Kokoomus vastustaa Helsingin Sanomien vaalikoneessa tekoälyn sääntelyä.

Teknologiasääntelyä vastaan on puhunut erityisesti Metan entinen lobbari ja Kokoomuksen eurovaaliehdokas Aura Salla, joka toistuvasti tuo esiin, että EU asettaa kaikenkokoisille yrityksille samanlaiset dokumentointivelvollisuudet. Salla ei mainitse, että EU:n digisäätelyssä kohdellaan määräävässä markkina-asemassa tai systeemisen riskin asemassa olevia jättiyrityksiä kuten Metaa tiukemmin kuin pienempiä tulokkaita.

Lainsäädäntöön on rakennettu jopa tukimekanismeja pienille yrityksille. Tekoälyasetus koskee ylipäätään vain sovelluksia, joihin liittyy riskejä esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksiin, jolloin 85 % markkinoilla olevista sovelluksista on sen ulkopuolella. Toki osittain on totta, että korkean riskin järjestelmiin tulee velvollisuuksia myös pienille yrityksille. Kysymys kuuluukin: pitäisikö meidän sallia esimerkiksi syrjivä rekrytointijärjestelmä, jos sitä tekee pieni yritys?

- Tekoälyn tai teknologian sääntely ei ole itseisarvoista, mutta sitä tehdään meidän turvallisuutemme ja oikeuksiemme vuoksi. Tietomurtojen ja hybridivaikuttamisen aikana toivon todellakin, ettei kokoomuksen innostus purkaa sääntelyä ulotu digisääntelyyn. Jos sitä vastustetaan itsessään, voidaan kysyä kenen pitäisi olla päättämässä digitalisaation suunnasta: suurimpien pörssiyritysten vai demokraattisten instituutioiden.

Euroopan unionin päättyvällä kaudella tehty digitaalinen säätely on yhteistyön tulosta eurooppamyönteisten puolueiden kesken. Asemoimalla itsensä asiassa uudelleen kokoomus siirtyisi oman europarlamenttiryhmänsä EPP:n oikealle laidalle. Tekoälylainsäädäntöä vastusti vain yksi kokoomuksen ryhmän meppi.

EU ei ole ainoa maailmassa, joka sääntelee tekoälyn kehitystä. Monet digitalisaation edelläkävijät kuten Japani, Taiwan, Brasilia ja Intia pyrkivät lainsäädännöllä lieventämään tekoälyyn liittyviä riskejä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden asetti viime vuonna toimeenpanomääräyksen tekoälyn sääntelystä, joka muistuttaa lähestymistavaltaan Euroopan unionin tekoälyasetusta.

- Tarvitsemme sääntelyä, joka varmistaa kansalaisten oikeudet ja turvallisuuden. Lisäksi tarvitsemme innovaatioiden ja teknologian vauhdittamista sekä kilpailukyvyn vahvistamista. Nämä eivät ole vastakkaisia asioita, vaikka Kokoomus niin haluaa esittää, Kumpula-Natri päättää.