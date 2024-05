Futsal- ja Respect-gaalan 2024 palkitut – Jyrki Nieminen Hall of Fameen

Gaalassa palkittiin muun muassa ansioituneita futsalmaajoukkuepelaajia, kuluneen Futsal-Liigakauden onnistujia ja mestarivalmentajia sekä jalkapallossa ansioituneita toimijoita.

Futsalveljekset Jukka ”Kajuk” Kytölä ja Mikko ”Komik” Kytölä palkittiin maajoukkueen kultaisilla ansiomerkeillä. Suonenjoelta futsalmaailman huipulle ponnistaneet Kytölän veljekset ovat pelanneet ammattilaisina ulkomailla ja molempien kaulaan on ripustettu nippu kultaisia SM-mitaleja muun värisuoran lisäksi. Kytölän veljekset ovat olleet maajoukkueen kantavia voimia, kun futsal on kasvanut suosioonsa Suomessa. He pelaavat, valmentavat ja kehittävät eteenpäin suomalaista futsalia vahvalla työllään lajin hyväksi.



Naisten Futsal-Liigan tähtikentällinen:

Maalivahti: Emiilia Syvänen, Ylöjärven Ilves

Pohjapelaaja: Dali Meller, HIFK FS

Laita/yleispelaaja: Hanna Halonen, HIFK FS

Laita/yleispelaaja: Tiiu Lehtonen, RaiFu

Pivot: Sandra Lind, HIFK FS



Miesten Futsal-Liigan tähtikentällinen:

Maalivahti: Kasper Kangas, Akaa Futsal

Pohjapelaaja: Soufiane Borite, FC Kemi

Laita/yleispelaaja: Jere Intala, Akaa Futsal

Laita/yleispelaaja: Anass Nasser, FC Kemi

Pivot: Italo Henrique Bob, Akaa Futsal

Kaijan Kannu on Suomen Palloliiton jakama tunnustuspalkinto suomalaisen tyttö- ja naisjalkapallon edistämiseksi tehdystä työstä sekä naisten ja tyttöjen tasavertaisesta huomioimisesta seuratoiminnassa. Palkinto on nimetty Kaija Salopuron mukaan. Tänä vuonna Kaijan Kannun vastaanotti Pohjois-Haagan Urheilijoita edustava Hannu Tulla.

Suomalaisen jalkapallon Hall of Fameen kutsuttiin Jyrki Nieminen. Hall of Fameen nimetty entinen pelaaja opittiin urallaan tuntemaan värikkäänä persoonana, jonka ura ei edennyt tavanomaisinta reittiä pitkin. Verrattain myöhään läpimurtonsa tehnyt Nieminen nousi urallaan aina maajoukkueeseen asti Atik Ismailin tutkapariksi ja maalintekijäksi Wembleylle. Myöhemmin urallaan Nieminen toimi muun muassa naisten A-maajoukkueen päävalmentajana.

Kuvat: Kalevi Hämäläinen / SPL

