Kokoomuksen Kaunisto: Tietomurtojen varalle on löydettävä kansallisia ja EU-tason ratkaisuja – ”uhreille aiheutuu kohtuutonta haittaa”

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kauniston mukaan Suomessa ja EU-tasolla tulisi edistää sellaisten ratkaisujen luomista, jolla vähennetään yksityishenkilöiden riskiä joutua tietoturvaloukkauksen kohteeksi.



Helsingin kaupungin tietomurto on Kauniston mukaan yksi osoitus siitä, että yksityishenkilöt voivat joutua todella kohtuuttomaan tilanteeseen tietomurron uhreiksi joutuessaan.



”Asukkaan tulee voida luottaa siihen, että kaupungintietoturva on ajan tasalla. On kestämätöntä edes ajatella, että olisi yksityishenkilön vastuulla kantaa päävastuu itsensä ja läheistensä suojaamisesta järjestelmätasolla. Kun ihminen joutuu tietoturvaloukkauksen kohteeksi, hänen tulee tehdä liuta erilaisia toimenpiteitä suojatakseen itseään ja läheisiään. Esimerkiksi vapaaehtoisen luottokiellon, muuttoilmoituksen eston ja rekisteröintikiellon, vain muutamia mainitakseni. Nämä voivat aiheuttaa ihmiselle myöhemmin todella kohtuutonta haittaa”, Kaunisto sanoo



Järkyttävänä Kaunisto pitää sitä, että Helsingissä tietomurron kohteeksi on joutunut lapsia. Tuoreimpien tietojen mukaan tietomurron kohteena on ollut jopa 150 000 koululaista ja opiskelijaa, jotka ovat syntyneet vuosina 2005–2018.



”Lapsia ja heidän tietoturvaansa tulisi vaalia aivan erityisesti. Lapsiin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista voi aiheutua kauaskantoisia haittoja pitkälle lasten tulevaisuuteen”, Kaunisto sanoo.



Helsinki on Kauniston mukaan vain yksi esimerkki tietomurroista. Vastaavaa on tapahtunut myös EU-tasolla, jossa alkuvuonna tapahtuneessa tietomurrossa on saatu Euroopan parlamentin avustajien henkilötietoja, mukaan lukien passikopioita, People-rekrytointijärjestelmän kautta.



”Nyt on oikea aika selvittää niin valtakunnan kuin EU-tasonkin tietoturvaratkaisuja kansalaisten suojaksi. Vastaavaa ei saa tapahtua koskaan uudelleen. Emme voi sysätä tietoturvaloukkaukselta suojautumista yksin uhrien harteille, vaan tarvitsemme selkeitä toimintamalleja ja toimenpiteitä tämän kaltaisten tapausten varalle, ja niiden estämiseksi kokonaan. Ihmisen on voitava luottaa siihen, että heidän ja heidän läheistensä tiedot ovat turvassa”, Kaunisto sanoo.



Orpon hallitus toteuttaa kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen, jonka yhteydessä kumotaan tiedon liikkuvuutta, pilvipalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä tai muuten julkisten palveluiden tarkoituksenmukaista järjestämistä haittaavat säädökset ja hyödynnetään tarvittaessa nykyistä laajemmin GDPR:n kansallista liikkumavaraa. Kokonaisuudistuksen yhteydessä säädetään hallinnolliset sakot tietosuojaloukkauksista koskemaan julkista ja yksityistä sektoria yhtäläisesti.



Kaunisto on jättänyt aiheesta eilen 24.5. kirjallisen kysymyksen.