Annika Saarikko: Eurovaalit ovat myös äänestys hallituspolitiikasta

Keskustan eurovaaliohjelma julki: Ryhtiä Eurooppaan 29.4.2024 11:21:16 EEST | Tiedote

Keskusta vaihtoehto on ryhdikkäämpi Eurooppa, joka rakentaa kriisinkestävyyttä, turvallisuutta ja omavaraisuutta. Suomalaisen tehtävä Euroopan parlamentissa on edistää suomalaista etua, vapautta kotona ja voimaa maailmalla. Keskustan eurovaaliohjelma julkaistiin maanantaina. Keskustan mukaan EU on ollut ponneton kilpailukyvyn, turvallisuuden ja väestökehityksen osalta. Unionin suunta on muutettava. Ääni Keskustalle on ääni ryhdikkäämmälle Euroopalle ja suomalaisten edulle. Voimapolitiikan paluu ja geopolitiikanjännitteet edellyttävät unionilta vahvistuvaa päätöksentekoa ja toimintakykyä, jota Keskusta mielestä on vahvistettava mm. lisäämälllä määräenemmistöpäätöksentekoa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, luomalla Euroopan unioniin pysyvän puolustusministereiden ministerineuvoston ja nimittämällä seuraavaan komissioon puolustuskomissaarin. EU:n on toimittava eurooppalaisen puolustusteollisuuden vahvistamiseksi alan pk-yritysten toimintaedellytyksien parantamiseksi. Keskusta patistaa EU