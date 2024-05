Keskustan Honkonen: Hallituksen peruttava toisen asteen maksullisuus, Henriksson selitykset saattavat Orpon hallituksen touhun outoon valoon

Annika Saarikko: Eurovaalit ovat myös äänestys hallituspolitiikasta 25.5.2024 09:57:49 EEST | Tiedote

Euroopan parlamentin vaaleissa valitaan Suomen uudet mepit ja päätetään Eurooppa-politiikan linjasta. Kansanvallassa ihmiset kuitenkin ottavat vaaleissa kantaa haluamiinsa asioihin. Kentältä kuuluu, että nämä vaalit ovat monelle suomalaiselle myös äänestys hallituksen politiikasta. Pettyneitä on paljon kautta Suomen. Muutos muhii. Kun huomioi, mitä hallitus on tehnyt tai on tekemässä, se ei ole ihme. Eikä se väärin ole. Oma tarinansa on se, miten moni kokee hallituspuolueiden pettäneen eduskuntavaalien alla antamansa lupaukset. Suomen edun ajamisessa EU:ssa Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat epäonnistuneet. Tämä näkyy etenkin kolmessa asiassa. Ovi on jätetty auki yhteisvelalle ja uusille tukipaketeille, itäistä Suomea ei toistaiseksi ole autettu EU:n toimesta mitenkään ja epäselvää on, ovatko päähallituspuolueet sittenkin valmiita luovuttamaan päätösvaltaa Suomen metsistä ja muista luonnonvaroista Brysseliin. Sen lisäksi, että EU on maanosamme yhteinen rauhan ja vakauden unioni sekä kil