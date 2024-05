SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Hyvät toverit,

Bästa kamrater,

Elämme jälleen poikkeuksellista aikaa. Aikaa, jolloin Suomea ja Eurooppaa koettelevat sekä sisäiset että ulkoiset uhat; sotaa, köyhyyttä, syrjäytymistä toivottomuutta, rasismia, oikeusvaltion rapauttamista, ihmisoikeuksien loukkauksia, ilmastokriisi. Elämme monella tavoin synkkää aikakautta, joka pahimmillaan lannistaa ihmisiä.

Tämä synkkyyden keskellä me ihmiset tarvitsemme tulevaisuususkoa. Tarvitsemme valoa, jotta näemme tulevaisuuteen.

Hyvät toverit, Jo Riittää! Meidän sosialidemokraattien tehtävä on olla valo synkkyyden keskellä. Me sosialidemokraatit luomme näkymää parempaan tulevaisuuteen silloinkin, kun

elämme kriisien keskellä.

Kahden viikon kuluttua päätämme Euroopan tulevaisuuden suunnasta.

Näiden vaalien kynnyksellä meidän jokaisen on huudettava yhä lujempaa ihmisarvon, demokratian, tasa-arvon, vapauden ja rauhan puolesta. Jo riittää! Pystymme Euroopassa parempaan.

Bästa kamrater,

Just nu, just som vi har Europa-valet måste vi ropa ännu högre för människovärde, demokrati, jämlikhet, frihet och fred. Nu räcker det. Vi kan bättre.

Hyvät toverit,

Viime kesäkuusta asti Suomessa on puhaltanut kylmä oikeistopuhuri. Se on murentanut suomalaista hyvinvointivaltiota, nakertanut Suomessa länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion arvoja. Ja antanut yhä lisää heille, joilla jo paljon on ja ottanut heiltä, joilla on ollut vaikeaa jo ennestään. Huhtikuun alussa voimaan astuneet leikkaukset sosiaaliturvaan ovat synkentäneet monissa kodeissa tulevaisuuden näkymiä entisestään. Leikkaukset koulutuksesta nujertavat Suomen mahdollisuuden pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja syövät pohjan suomalaiselta lippulaivalta – sivistykseltä. Näyttää siltä, että Petteri Orpon ja Riikka Purran johtama hallitus on linjansa valinnut; ja se ei ole oikeudenmukaisuuden tai empatian linja.

Nyt synkkenevinä aikoina pitää luoda uskoa, antaa toivoa ja tuoda valoa, jotta yhteiskuntarauha säilyy. Aikana, jolloin Suomessa oikeistolaiset voimat yrittävät purra orpoa parkaa, aikana, jolloin Euroopassa populismi yrittää kääntää yhteiskunnan meitä vastaan. Tänä aikana pitää kovaan ääneen huutaa demokratian, rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta.

Ja siksi hyvät toverit, me tarvitsemme toisiamme.

Me tarvitsemme toisiamme tukemaan sosialidemokratian perusarvoja, mutta myös tukemaan puoluejohdon, eduskuntaryhmän ja jokaisen alue- ja kunnanvaltuustoryhmän työtä, jotta he pystyvät yhä paremmin taistelemaan hyvinvoinnin puolesta. Mutta toverit, me emme ole täällä vain tukemassa, me olemme täällä myös muistuttamassa puoluejohtoa siitä, miltä Suomi näyttää, miltä Suomessa tuntuu ja mitä Suomessa puhutaan.

Meidän tulee tässä salissa muistuttaa, kuinka vaikeaa on taistella sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen säästöjä vastaan hyvinvointialueilla, kun syyttävä sormi koko uudistuksesta kohdistetaan meihin. Uudistuksesta, jonka välttämättömyydestä kaikki puolueet ovat olleet vuosia yksimielisiä. Meidän tulee täällä kertoa, että vaikka leikkausten vastustaminen on vaikeaa niin me teemme parhaamme, sillä me haluamme huolehtia suomalaisten peruspalveluista, ja me luotamme siihen, että puoluejohto ja eduskuntaryhmä taistelee kanssamme riittävän rahoituksen puolesta.

Meidän tulee tässä salissa myös kertoa siitä, missä tilanteessa kunnat ovat suurten mullistusten jälkeen. Miten eriytyvä kuntakenttä on suurten haasteiden edessä. Ja ne haasteet ovat moninaisia. Toisaalla väestö vähenee ja ikääntyy samalla, kun toisaalla lapsia syntyy vuodessa alle koululuokallinen. Toisaalla pohditaan, mistä rahat investointeihin, joita kasvava kansainvälistyvä väestö ja kestävä kaupungin kehittäminen vaatii. Yhteinen haaste on muutos, mutta sen muutoksenkin keskellä me sosialidemokraatit haluamme tarjota ihmisille laadukkaita palveluja ja näkymää tulevaisuuteen.

Me voimme puhua näistä haasteista tänään täällä, jotta yhdessä osaisimme viedä Suomea eteenpäin siten, että se voi tulevaisuudessakin hyvin. Jotta ihmiset voivat hyvin. Yhdessä, hyvät toverit, me todellakin ”pystymme parempaan”.

Bästa kamrater,

tillsammans bygger vi framtidens Finland, ett välmående Finland. I dag måste vi prata om hur gör vi det i välfärdskommunen och städer. Hur tar vi hand om grundläggande tjänster och livskraften i våra regioner.

Tillsammans bygger vi Finland i en föränderlig värld, tillsammans säger vi ”Nu räcker det. Vi kan bättre.”

Hyvät toverit,

Tämä on myös se sali, jossa me kerromme huolemme itärajan tilanteesta ja siitä miten oikeusvaltio Suomi tasapainoilee turvallisuuden, ihmisoikeuksien, ihmisarvon ja rauhan kanssa. Viemmekö enemmän rautaa rajalle vai rauhaa kaikille?

Kun sotaa yhä käydään kahden vuoden jälkeen Euroopan maaperällä ja vuosikymmenienkin jälkeen yhä Lähi-Idässä, pitää meidän sosialidemokraattien huutaa: jo riittää tappaminen. Jo riittää lasten kärsimys, jo riittää nälänhätä, jo riittää viha.

Meidän tukemme Ukrainalle on vankkumatonta ja me haluamme sen olevan sitä kaikkialla Euroopassa.

Ja toverit, toivon, että sosialidemokraatit toimivat yhtä vankkumattomasti sodan lopettamiseksi Gazassa. Toimimme sen puolesta Suomessa, toimimme sen puolesta Euroopassa. Meidän on sanottava kantamme Israelin toimista Gazassa, ei katsottava sivuun, kun lapsia ja siviilejä murhataan silmittömästi. Meidän on pystyttävä sanomaan kantamme siitä, miten rauha kansojen välillä saavutetaan.

Hyvät toverit, me todella pystymme parempaan.

Hyvät toverit,

Kahden viikon päästä käytävissä Euroopan parlamentin vaaleissa päätetään Euroopan suunnasta ja sielusta. Euroopan unioni perustettiin takaamaan rauhaa ja turvaamaan tasa-arvoa, demokratiaa, vakautta ja oikeusvaltiota. Nyt Euroopassa käydään jälleen taistoa arvoista.

Me sosialidemokraatit puolustamme ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Useista maista esimerkit osoittavat, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia pitää puolustaa joka päivä. Hiljaa olemme hyväksyneet yhteiskuntaa vähättelevät kevyet heitot, joilla kuin huomaamatta romutetaan ihmisten luottamusta yhteiskuntaan. Kuin huomaamatta olemme antaneet Suomen hallitukseen hiipiä oikeistopopulistia voimia, jotka kabinettien kautta romuttavat luottamustamme keskeisiin yhteiskunnan instituutioihin.

Hyvät toverit,

Ei vallankumousta tehdä kaduilla, se tehdään kabineteissa, hyväksymällä yksi lause ja heitto kerrallaan demokratiaa, ihmisoikeuksia, ja oikeusvaltiota loukkaavia syytöksiä. Lausahdus kerrallaan.

Perinteiset oikeistopuolueet ovat ikävä kyllä olleet valmiita mahdollistamaan tämän kehityksen tekemällä yhteistyötä laitaoikeiston kanssa silloin kun se hyödyttää niiden päämääriä hyvinvointivaltion purkamisessa sekä työntekijöiden oikeuksien ja tavallisten ihmisten toimeentulon heikentämisessä.

Me Suomessa näemme tämän joka päivä; miten tuo yhteistyö johtaa paitsi eriarvoisuuden ja vastakkainasettelun lisääntymiseen, mutta myös äärettömän tärkeiden ilmastotoimien jarruttamiseen sekä hyökkäyksiin mediaa, järjestäytyneitä työntekijöitä ja muita länsimaisen demokratian kulmakiviä vastaan.

Bästa kamrater,

Hoppas att vi tillsammans kan föra en konstruktiv diskussion om hur vi bygger fredens framtid i Finland, i Europa och i hela världen.

Nu räcker det med att undergräva mänskliga rättigheter, demokrati och framtidstro. Vi kan bättre.

Hyvät toverit,

Toivon keskustelevaa, arvojemme mukaista kokousta, josta lähdemme takaisin vaalikentille entistä vahvempina. Jo riittää ihmisoikeuksien polkeminen, jo riittää ihmisten jakaminen meihin ja muihin. Jo riittää oikeusvaltion rapauttaminen, jo riittää tulevaisuususkon horjuttaminen. Eurooppa pystyy parempaan – me pystymme parempaan.