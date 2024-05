Akkreditointi The Tall Ships Races Helsinki 2024 -tapahtumaan 4.-7.7.2024

The Tall Ships Races Helsinki 2024 on suurten purjelaivojen kilpailu, joka kisataan Itämerellä joka neljäs vuosi. Helsinki on isännöinyt tapahtumaa edellisen kerran vuonna 2013. Tänä vuonna Helsinkiin saapuu 52 alusta. Kaukaisimmat purjelaivat saapuvat Brasiliasta ja Ecuadorista asti.



Purjelaivojen lisäksi tapahtumapäiviä täydentää monipuolinen ja viihdyttävä ohjelma.

Akkreditoituneilla median edustajilla on mahdollisuus varata paikka mediaveneestä, joka kuljettaa median edustajia tapahtuma-alueella erityisesti laivojen saapumisen ja lähdön aikana.

Akkreditointi tulee tehdä 18.6.2024 mennessä oheisen linkin kautta:

Akkreditointilomake