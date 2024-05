Kokoomuksen Marttinen: Lindtmanin uusvasemmistolainen ja vastuuton talouspolitiikan linja on Suomelle vaarallista

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttisen mukaan SDP:ssä on Lindtmanin johdolla ummistettu silmät Suomen talouden vakavalta tilanteelta.



”SDP:n talouspolitiikka ei ole Lindtmanin johdolla muuttunut mihinkään. Lindtman on päättänyt jatkaa Marinin vasemmistolaista ja vastuutonta talouspolitiikkaa. He ovat esittänet käytännössä kaikkien työmarkkina- ja työllisyysuudistusten perumista sekä vastustaneet järjestäen säästöpäätöksiä. Tilalle Lindtman on tarjonnut huteralla pohjalla olevia lukuja, jotka eivät yksinkertaisesti riitä velkaantumisen hillitsemiseksi”, Marttinen sanoo.



Marttinen kritisoi sitä, että Suomen suurin oppositiopuolue ei ole kyennyt puheenjohtajansa johdolla esittämään ratkaisuja Suomea kohtaavien isojen haasteiden ratkaisemiseksi.



”Lindtmanin hämärtynyt käsitys Suomen talouden vakavasta tilanteesta ja täysin huteralle pohjalle kyhätty vaihtoehto on osoitus siitä, että Lindtman on uusvasemmistolaisten voimien vietävissä. Demarien vaihtoehto on Suomelle lisää velkaa ja suomalaisille lisää veronkorotuksia. Niillä Suomen talouden ongelmat eivät ratkea. Kun hallituspuolueet tekevät kaikkensa kriisiytyneen talouden korjaamiseksi, SDP:ssä ummistetaan silmät vailla huolta huomisesta”, Marttinen sanoo.



”Lindtmanin on helppo kritisoida Orpon hallituksen linjaa oppositiosta käsin, mutta ylivoimaisen vaikeaa esittää uskottavaa vaihtoehtoa tilalle. Yksikään vastuullinen puoluejohtaja ei voi sulkea silmiään todellisuudelta, jossa Suomi on. Lindtmanin uusvasemmistolainen ja vastuuton talouspolitiikan linja on Suomelle vaarallista”, Marttinen linjaa.



Marttisen mukaan Suomen talouden tasapainottaminen on myös turvallisuuspoliittinen kysymys, sillä vahvalla julkisella taloudella varaudutaan mahdollisiin tuleviin kriiseihin.



”Orpon hallitus tekee kaikkensa tulevien sukupolvien parhaaksi, hyvinvointivaltion turvaamiseksi ja menojen priorisoimiseksi. On Suomen turvallisuuden kannalta aivan keskeistä, että saamme taloutemme tasapainoon ja maahan kasvua. Se on välttämätöntä, jotta voimme varautua tuleviin mahdollisiin kriiseihin”, Marttinen päättää.