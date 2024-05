Sympaattiset robotit aloittavat ruokatoimitukset Kymen Seudun Osuuskaupan kahdessa Sale-myymälässä

Toukokuun lopusta lähtien Kotkan Hirssaaren ja Kouvolan Eskolanmäen kaduilla voi törmätä sosiaalisesta mediasta ja etenkin pääkaupunkiseudun kaduilta tuttuihin hauskoihin kuljetusrobotteihin. Robotit kuljettavat asiakkaiden tilauksia Sale Hirssaaresta ja Sale Eskolanmäestä 28.5.2024 alkaen viikon jokaisena päivänä. Robokuljetuksen voi valita toimitustavaksi S-kaupat-sovelluksessa ja sen hinta on 3,90 €. Kuljetusmaksuun lisätään pakkausmateriaalimaksu 0,30 €.

- Kuljetusrobotit sijoitettiin Hirssaaren ja Eskolanmäen Saleihin, koska ne sijaitsevat omakoti- ja rivitalovaltaisilla alueilla, joilla robotit toimivat kokemusten mukaan parhaiten. Molemmissa yksiköissä on käytössä neljä robottia, kertoo KSO:n Sale-ryhmäpäällikkö Matti Jaatinen.

- Olemme iloisia Kymen Seudun Osuuskaupan kanssa käynnistyvästä kuljetuspalvelusta. Olen varma, että asiakkaat Kotkassa ja Kouvolassa tulevat rakastumaan robotteihimme, kuten on tapahtunut muuallakin Suomessa. Autonomiset robottikuljetukset helpottavat ihmisten arkea, vähentävät liikenneruuhkia ja sähkökäyttöisinä myös päästöjä, sanoo Starship Technologiesin Euroopan liiketoiminnan kehitysjohtaja Sandra Beaumont.

Robotti kuljettaa ostokset noin kahden kilometrin säteellä jopa tunnissa tilauksesta

Robokuljetuksella voi tilata jopa kaksi täyttä ostoskassillista tuotteita noin kahden kilometrin säteellä myymälästä ja tuotteet toimitetaan perille jopa tunnissa tilauksesta. Robokuljetuksen voi valita toimitustavaksi S-kaupat-puhelinsovelluksessa, jos robotit kuljettavat toimituksia asiakkaan valitsemaan osoitteeseen.

Kun tilaus on tehty, myymälähenkilökunta kerää ostokset ja pakkaa ne robottiin. Tilaus voi sisältää myös kylmätuotteita, mutta ei alkoholia tai muita ikärajavalvottavia tuotteita. Robotin matkaa voi seurata mobiilisovelluksessa reaaliajassa, ja kun kuljetus saapuu perille, asiakas saa puhelimeensa ilmoituksen. Robotin luukku avataan sovelluksen avulla.

Tilausvaiheessa S-kaupat-sovellus näyttää tarkan paikan, mihin robotti pystyy tilauksen kuljettamaan. Ne toimittavat ostokset niin lähelle asiakkaan määrittämää toimituspaikkaa kuin mahdollista. Useimmiten kotioville tai kerrostalojen ja toimistorakennusten etuoville on robotin tarvitsema esteetön pääsy.

S-ryhmän myymälöistä robokuljetuksia jo vuoden ajan

S-ryhmän kumppanina robokuljetuksissa on Starship Technologies, joka on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä ja valmistaja. Robotteja pilotoitiin pääkaupunkiseudulla vuonna 2022 ja robokuljetukset käynnistyivät toukokuussa 2023 reilussa kymmenessä Alepa-myymälässä. Tähän mennessä itsenäisesti kulkevat ja sähköllä toimivat robotit ovat kuljettaneet Suomessa jo yli 150 000 tilausta. Vuoden 2024 loppuun mennessä robokuljetus on saatavilla yli sadasta Salesta, Alepasta ja S-marketista ympäri Suomen.

Starshipin robotit suunnittelevat reittinsä tekoälyn ja GPS-paikannuksen avulla. Robotti tuntee ympäristön ja reittien kaikki yksityiskohdat, myös teiden ylitykset, ja tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstä. Starshipin robotti toimii itsenäisesti, mutta ihminen monitoroi sitä ja voi ottaa sen hallintaansa milloin tahansa. Robotit ovat kulkeneet yli 13 miljoonaa kilometriä ja suorittaneet yli 6 miljoonaa autonomista toimitusta eri puolilla maailmaa.