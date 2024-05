Tutkimus: Oma taloustilanne haastaa nyt eniten suomalaisten henkistä hyvinvointia

Täysi-ikäisistä suomalaisista lähes kaikki, 92 prosenttia, kokevat jossakin määrin negatiivista stressiä, kertoo Ifin tuore tutkimus. Puolet heistä kärsii pitkäkestoisesta, yli puoli vuotta kestäneestä stressistä. Määrä on kasvanut viime vuodesta hälyttävästi, 30 prosenttia. Pitkäkestoista stressiä kokevat useimmin alle 45-vuotiaat, naiset ja Etelä-Suomessa asuvat. Keskivertoa stressaantuneempia ovat myös julkisella sektorilla työskentelevät sekä matalatuloiset.

– Kehityssuunta on erittäin huolestuttava. Stressi ei ole aina automaattisesti haitallista, mutta pitkäkestoinen, kroonistuva stressi voi tutkitusti lisätä riskiä muun muassa mielenterveyden sekä sydän- ja verisuonten sairauksiin, kommentoi yritysten henkilövakuutuksista Suomessa vastaava johtaja Jarkko Kantoluoto Ifistä.

Tiedot käyvät ilmi Ifin tänä vuonna toista kertaa toteuttamasta pohjoismaisesta terveystutkimuksesta, johon vastasi 4 013 täysi-ikäistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomalaisia tutkimukseen vastanneista oli 1 002.

Suomalainen ilmiö: oma taloustilanne on suurin stressin lähde

Muissa Pohjoismaissa useimmin stressaa työn ja muun elämän yhteensovittaminen, mutta Suomessa yleisin syy löytyy henkilökohtaisesta elämästä. Useampi kuin joka kolmas (36 %) nostaa oman taloustilanteen suurimmaksi stressin aiheuttajaksi. Taloustilanne aiheuttaa stressiä erityisesti yli 60-vuotiaille ja matalatuloisille.

– Tulos ei yllätä, kun otetaan huomioon nykyinen epävarma taloustilanne sekä vallitseva melko negatiivinen yhteiskunnallinen keskustelu. Stressin kokemus on Suomessa vahvasti sidoksissa tulotasoon. Ruotsissa ei ole vastaavaa yhteyttä. Norjassa puolestaan vain harva kokee ylipäätään taloudellista stressiä, kuvaa Kantoluoto.

Noin joka kolmannella suomalaisella merkittävin stressin aiheuttaja liittyy jollakin tapaa työhön – joko työn ja muun elämän yhteensovittamiseen (20 %) tai työn vaatimuksiin (12 %). Työn ja muun elämän tasapaino stressaa erityisesti yksityisellä sektorilla työskenteleviä, Helsingissä asuvia ja ruuhkavuosia eläviä 30–44-vuotiaita sekä niitä, joiden ei ole mahdollista tehdä etätöitä.

Kaksi kolmesta alle 30-vuotiaasta arvioi mielenterveyden ongelmien vaikuttaneen työkykyynsä

Kaikki yleisimmät stressin oireet ovat lisääntyneet Ifin vuosi sitten toteuttamasta tutkimuksesta. Suomalaiset nukkuvat pohjoismaalaisista huonoiten: kaksi kolmesta stressiä kokeneesta kertoo unenlaadun kärsineen. Joka toisella stressistä kärsivällä on esimerkiksi keskittymisvaikeuksia ja joka viidennellä ongelmia muistin kanssa.

Puolet suomalaisista (51 %) on sitä mieltä, että mielenterveyden ongelmat ovat suoranaisesti vaikuttaneet heidän työkykyynsä. Vuosi sitten näin koki kolmannes, joten ongelmien kasvu on huomattava. Huolestuttavin tilanne on alle 30-vuotiailla, joista peräti 69 prosenttia on kokenut vaikutuksia työkykyynsä.

– Erityisesti nuorten osalta tutkimustulos on huolestuttava. Sitä tukevat tilastot sairauspoissaolojen kehityksestä Suomessa. Myös vakuutusyhtiönä näemme, että asiakkaamme kärsivät yhä enemmän mielenterveyden sairauksista. Tämä korostaa erilaisten ennaltaehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen lisäämisen tarvetta, toteaa Kantoluoto.

Ifin pohjoismaiseen terveystutkimukseen vastasi yhteensä 4013 yli 18-vuotiasta pohjoismaalaista tammi-helmikuussa 2024. Suomalaisia tutkimukseen vastanneista oli 1 002. Tuloksia on painotettu aikuisväestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Vastaava tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2023. Tutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta Kantar.