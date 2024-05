Kysely: Kotimaan matkoja suunnitellaan nyt enemmän kuin vuosiin – Matkailu maaseudulla kiinnostaa

Vastaajista jopa 68 % kertoo matkailevansa pääasiassa vain Suomessa, ja joka viides (25 %) suosii kotimaassa lähimatkailua. Erityisesti 25–44-vuotiaat ovat innokkaita matkailemaan kotimaassa – heistä yli 80 % suunnittelee kotimaanmatkaa tänä kesänä. Matkailuhalukkuus on tänä vuonna korkeampi kuin viime vuonna (69 %) tai vuonna 2019 (74 %), joka oli kotimaisilla yöpymismäärillä mitattuna yksi huippuvuosista.

Iloisesti palvelevissa maatilamatkailuyrityksissä onkin tyynyt pöyhittynä, aittakammarit tuuletettuina, kahvikupit kiillotettuina, polkupyörät huollettuina ja rantasauna nuohottuna kesäsesonkia varten. Suomalaiset hakevat lomiltaan helppoutta, rentoutumista, maittavaa ruokaa ja mukavia aktiviteetteja koko perheelle. Maaseutumatkailun vetovoima perustuu uniikkeihin matkailupalveluihin sekä maaseudun maisemissa ja luonnossa virkistymiseen ja rentoutumiseen. Maaseudulla matkailijat voivat myös nauttia puhtaasta kotimaisesta ruuasta ja kesän raikkaista juomista.

Maaseutumatkailu ja Matkamaalle.fi mukana kotimaanmatkailun suurimmassa yhteiskampanjassa

Matkamaalle.fi on ollut mukana 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjassa vuodesta 2019 lähtien. Matkamaalle.fi tuo esille Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n jäsenyritysten monipuolisia matkailupalveluja.

Kesä on kotimaan ja maaseutumatkailun kulta-aikaa. Maaseudun matkailuyrityksissä on valmistauduttu kesään positiivisissa tunnelmissa. Lämmin toukokuu on saanut suomalaisten ajatukset siirtymään kohti kesää, ja maaseutukohteet ovat suosittuja erityisesti perhejuhlien viettopaikkoina.

Maaseutumatkailuyrittäjät odottavat innolla asiakkaitaan ja alkavaa matkailukesää

Maaseudun matkailukohteissa kesän valmistelut ovat jo loppusuoralla.

"Eläimet on siirretty tallista pihattoon, lampailta on kuorittu talviturkit, kukkapenkit on kuopsutettu, yrtit laitettu kasvamaan, padel-kenttä on puhallettu puhtaaksi ja vesitrampoliini hinattu keskelle järvenselkää”, mainitsee matkailuyrittäjä Niina Sydänmaanlakka muutamia esimerkkejä Maatilamatkailu Tuhannen Tarinan Talosta.

”Kesäkausi on Tuhannen Tarinan Talossa erilaisten leirien, perhelomien ja -juhlien aikaa. Kalenteri on täyttynyt tasaisesti pitkin kevättä”, kertoo Sydänmaanlakka.

Kyselyn tulokset nettisivuillamme: https://www.mtk.fi/-/100syytatutkimus

Lisätiedot:

Kimmo Aalto, asiantuntija, MTK, 040 179 1618, kimmo.aalto@mtk.fi

Niina Sydänmaalakka, matkailuyrittäjä, Maatilamatkailu Tuhannen Tarinan Talo, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n hallituksen jäsen, 050 530 3471, tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com

Lisätietoja myös: Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry: https://www.smmy.fi/

Löydä maaseudun matkailukohteet täältä: https://matkamaalle.fi

Lisätietoa kampanjasta: 100 syytä matkailla Suomessa https://100syyta.fi/

Kyselytutkimus:

Kyselytutkimukset kotimaan matkailusta teetti Suoma ry. Omnibus-kyselyn tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n toimesta 18–22.04.2024. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18–75-vuotiaat, ja kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.