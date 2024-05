​​Tuomas Salminen Swecon Teollisuus ja energia -toimialan johtajaksi​

DI Tuomas Salminen on ollut Swecon palveluksessa vuodesta 2006 lähtien toimien alkuun suunnittelijana ja myöhemmin sekä tiimi- että osastopäällikkönä. Viimeisimpänä tehtävänään Salminen vastasi yli 200 asiantuntijan liiketoimintayksikön johtamisesta.

”Tuomas on tehnyt pitkän uran Swecolla ja tuntee hyvin niin organisaatiomme kuin asiakkaammekin. Hän on arvostettu johtaja, jolla on monipuolinen kokemus teollisuus- ja energialiiketoiminnasta, ja hänen johdollaan jatkamme kasvustrategiamme edistämistä energiamurroksen ja vihreän siirtymän osa-alueilla”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.

Swecon Teollisuus ja energia -toimialalla työskentelee Suomessa noin 800 henkilöä. Toimiala tarjoaa suomalaisille ja kansainvälisille prosessi- ja energiateollisuuden asiakkaille korkealaatuisia asiantuntijapalveluita keskittyen kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin ja kasvumarkkinoihin, kuten akkuteollisuuteen, biojohdannaisiin, kiertotalouteen ja uusiutuviin energiaratkaisuihin.

”Olemme keskellä kiihtyvää energiamurrosta ja merkittävin kasvumme tulee jo nyt teollisuuden vihreästä siirtymästä. Energiamurros, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tulevat kasvattamaan palvelujemme kysyntää myös tulevaisuudessa. Swecon teollisuus- ja energia-asiantuntijoilla on laaja-alaista kokemusta ja osaamista teollisuuden kohteiden ja prosessien suunnittelusta sekä teollisuusprojektien eri vaiheista esiselvityksistä toteutukseen, ja astun innostuneena uuteen rooliini tämän hienon asiantuntijaorganisaation johtajana”, Tuomas Salminen sanoo.