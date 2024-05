Turun musiikkijuhlat ja Aboagora tuovat Sibeliusmuseoon kapinallista taisteluhenkeä elokuussa

Turun musiikkijuhlien residenssitaiteilija Aliisa Neige Barrière on yhdessä veljensä, ohjaaja-dramaturgi Aleksi Barrièren kanssa luonut Songs of Judith -kokonaisuuden Sibeliusmuseoon 12.8. Konserttikokonaisuus avaa salaista perinnettä, jossa naispuoliset säveltäjät ja kirjailijat kuvittelevat millaista olisi naisten kapina miespuolisia sortajiaan vastaan. Onnistuuko se ilman väkivaltaa? Élisabeth Jacquet de La Guerren (1665–1729) Raamatun Juditille omistetun kantaatin ympärille rakennettu ohjelma tutkii vallankumouksen psykologista, moraalista ja hengellistä merkitystä harvinaisten barokki- ja nykyajan helmien kautta. Teatralisoidussa konsertissa yhdistyvät ensimmäistä kertaa pohjoismaisen Hehku-kollektiivin muusikot Suomalaiseen barokkiorkesteriin.

Avant Aboagora: Rohkeutta, vastarintaa ja musiikillista aktivismia läpi vuosisatojen

Ennen illan Songs of Judith -konserttia muusikko-tutkija Marika Kivinen kertoo musiikillisesta aktivismista ja rohkeudesta erilaisissa vastarintaliikkeissä avoimella Avant Aboagora -luennolla. Puheenvuoro virittää meidät vallankumouksen tunnelmaan ja tarjoaa illan konsertissa kuultavalle musiikille uusia peilejä.

Marika Kivinen on mezzosopraano, historioitsija, sukupuolentutkija, rasismintutkija ja kolumnisti. Hän viimeistelee väitöskirjaa Åbo Akademin yleisen historian oppiaineeseen aiheenaan eksotismi ja rodullistaminen 1900-luvun alkupuolen laulumusiikissa ja laulukulttuurissa. Kivinen esiintyy säännöllisesti solistitehtävissä ja on mm. ollut mezzosolistina Verdin ja Mozartin Requiemissä. Hän toimii laulun tuntiopettajana Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa ja on Ensemble MMXX:n altto. Kivinen on Tutkimusyhdistys Suoni r.y:n hallituksen jäsen. Suoni edistää aktivistista musiikintutkimusta.

Tieteen ja taiteen tekijöiden sekä yleisön kohtaamispaikka Aboagora-tapahtuma järjestetään 14. kertaa Turun Sibelius-museossa 28.–30. elokuuta 2024. Tapahtuman teemana vuonna 2024 on Mars, the Bringer of War. Päätapahtumaa ennakoiva Avant Aboagora -luento on pääsymaksuton ja avoin kaikille.

Puheenvuoro järjestetään Aboagora-hankkeen sekä Turun musiikkijuhlien yhteistyönä.

Turun musiikkijuhlat ja Aboagora-hanke ovat tehneet vuosia yhteistyötä, minkä lisäksi Turun musiikkijuhlat on yksi Aboagoran perustajatahoista.

Aboagoran projektitutkija ja tuottaja Petra Piiroinen kommentoi kokonaisuutta sekä yhteistyötä: ”Aboagoran eetos on, että aikamme viheliäisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää paitsi poikkitieteellistä otetta, myös tieteellisten ja taiteellisten näkökulmien yhdistämistä. Tämän vuoden teema Mars, the Bringer of War on tästä hyvä esimerkki – sota on niin täysin käsittämätön ja kaiken alleen peittävä asia, ei ole mitään tieteen tai taiteen lajia, johon sodankäynti ei jotenkin vaikuta ja jonka kautta sotaa ei voisi yrittää ymmärtää. Aikoinaan Turun Musiikkijuhlien, Turun Yliopiston ja Åbo Akademin aloitteesta startannut hanke täyttää tilaa tieteen ja taiteen välimaastossa ja on vakiinnuttanut paikkansa poikkitieteellisen ja -taiteellisen keskustelun pioneerina. Nykyään yhteistyössä ovat mukana Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK:n Taideakatemia, Åbo Akademin säätiö ja Turun Yliopistosäätiö. Iloitsemme edelleen myös vahvasta sisältöyhteistyöstä Turun Musiikkijuhlien kanssa!”

Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki on mielissään siitä, että Aboagora on elinvoimainen ja halukas jatkamaan yhteistyötä Turun musiikkijuhlien kanssa: ”Kuten todettu, on Turun musiikkijuhlat yksi Aboagoran perustajista. On mahtavaa nähdä, miten tapahtuma on vahva, oma itsenäinen kokonaisuutensa ja pysyvä toimija Turun tapahtumatarjonnassa. Aboagoran menestystarina houkuttelee meitä jatkossakin osallistumaan tämänlaisten projektien alulle panemiseen, kun näemme, että ne voivat jatkaa elämäänsä myös ilman meidän tukeamme. On merkittävää, että meillä on Turussa näin laadukas tiedettä ja kulttuuria yhdistävä hanke, joka on kaiken lisäksi vielä kansainvälinen. Aboagoralla ja Turun musiikkijuhlilla on yhteinen näkemys siitä, mitä Turku tarvitsee: laadukasta tapahtumatarjontaa ja kansainvälisyyttä”.

Aboagora on tieteen ja taiteen tekijöiden kohtaamispaikka, yhteistyön mahdollistaja ja uuden luomisen tila. Hankkeen jokavuotiseen toimintaan kuuluu Turun Sibelius-museossa järjestettävä kansainvälinen kolmipäiväinen päätapahtuma, tutkimusretriitti sekä avoimet Avant Aboagora -ennakkotapahtumat. Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 käynnistetty hanke on pioneeri tiede- ja taideyhteistyön saralla. Tapahtuma perustuu näkemykseen siitä, että kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu edellyttää paitsi tieteidenvälisyyttä myös tieteellisten ja taiteellisten näkökulmien yhdistämistä. Aboagoran järjestäjätahoja ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK:n Taideakatemia, Åbo Akademin säätiö ja Turun Yliopistosäätiö. Aboagoraa vuonna 2024 tukevat Koneen säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Tieteellisten seurain valtuuskunta sekä Svenska Kulturfonden.

Turun musiikkijuhlat on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti jatkunut festivaali, jota on järjestetty jo vuodesta 1960. Festivaalin keskiössä on aina ja edelleen ollut klassinen musiikki, mutta ohjelmistoa täydennetään säännöllisesti myös populaarimusiikilla, musiikkijuhlille kuratoituna. Festivaali on ympärivuotinen ja kulminoituu joka vuosi elokuun juhlaviikkoihin. Tänä vuonna konsertteja ja muuta tapahtumaa on elokuussa noin 30 kappaletta, ja ohjelmisto täydentyy pitkin kesää. Avant Aboagora on tuorein täydennys tämän vuoden tapahtumakalenteriin.